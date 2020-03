Rincón Tuerca

Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 29/mar/2020. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 29/mar/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: ”Campana es de Boca” donó sangre al hospital San José A 50 años del primer clásico entre Villa Dálmine y Defensores Unidos Automovilismo:

PICADAS: Esta actividad del automovilismo también decidió parar su propuesta hasta nuevo aviso tanto en los autódromos de SAN PEDRO como el capitalino TRABAJAR: durante el receso varios de los protagonistas de las picadas se los puede ver trabajar en sus autos para cuando reanuden con la actividad y con la esperanza de poder arrancar VICTORIA: El turismo nacional viene de correr en San Luis donde en la clase dos el ex piloto de Alma Nicolas Posco se quedo con la victoria a bordo del Ford que lo ubica como otro candidato a pelear el campeonato TRIUNFO: En cuanto en la clase tres con otro parque interesante de autos con otra gran carrera donde en la ultima vuelta se alzo con el triunfo José Manuel Urcera con el Honda donde el campeón de esta especialidad volvió a mostrar porque tiene el uno en sus laterales LLEGAR: Cuentan que el karting de Nicolás Bruggonone esta listo para llegar a la segunda del año en la categoria Kart Plus que cuando arranque se presentara en el kartódromo de Zárate TERMINADO: Desde la estructura de Roma ya esta todo terminado para que el limeño Yamil Bottani puede pensar que se llega muy bien a la primera del año en el TC Regional con el chasis a cargo de su amigo Javier Berra GUARDADO: El Fiat uno sigue en el taller guardado en la vecina ciudad de Zárate y parece que no están dispuestos a arrancar el campeonato en la clase dos de ALMA ESPERAR: Como era de esperar el campeonato de motocross provincial se suspendió y no tienen claro cuando dará comienzo a esta propuesta de las dos ruedas que tiene a Valentino Lacognata como representante de la zona CANTIDAD: La formula uno tenia pensado realizar la temporada con un total de veintidós grandes premio que iba a ser la primera vez en su historia algo que lamentablemente no poda concretar FECHAS: La realidad los pone desde otro lugar donde ahora comenzara en el mes de Junio en autodromo a definir y en agosto que todos los años se utiliza para descansar intentaran hacer tres fechas en este mes y poder recuperar parte de lo que estaba previsto ENTUSIASMADO: Parece que Adriano Zarantonello ya no se muestra muy entusiasmado con su proyecto de correr en autos con techos mas allá que anduvo viendo diferentes vehículos para comprar pero nunca llego la decisión final por parte del Tano LISTO: Si bien estaba todo listo para arrancar el campeonato el campeón de la clase tres del turismo zonal pista como se su ponía todo se postergo para mas adelante y Daniel Vidal esperara para poder mostrar el Uno en los laterales. SUMARSE: En el mundo del cuatro por cuatro hay un grupo de jeep que se siguen sumando a los que arrancaron con el club que van contando con un parque en pleno crecimiento donde también esta José Garcia que posee el suyo guardado pero listo para meterse en algún encuentro. MANEJAR: En nota televisiva Miguel Rubertti dejo entrever que cuando uno saca la tapa de cilindros automáticamente te das cuenta como lo manejo el piloto en esa carrera quedo evidenciando como utilizo ese impulsor PALABRA: Sin duda que lo diga Rubertti con veinticinco años trabajando en las categorías nacionales en el equipo de Berra es palabra a respetar y escuchar cuando del tema se habla. LANCHA: Por las arterias de la ciudad de Zárate se lo pudo ver al ex piloto del TC Regional y Alma Julio Moyano con su camioneta particular con el trailer enganchado llevar una lancha recorriendo la vecina ciudad dando varias vueltas. Habrá hecho una rifa y la esta mostrando? RECUPERACIÓN: Como ya adelantamos en esta sección Juan Carlos Muñoz se va recuperando tras la intervencion quirúrgica en una pierna y la recuperación es lenta y llevara mas tiempo de lo previsto para su retorna a la alta competencia. REALIZAR: Valentino Berot en reciente entrevista aseguro que esta armando su auto para las picadas y si todo se concreta de la manera deseada antes de fin de año podrá correr con su propio auto. ACCIDENTE: Lamentablemente en un accidente de pista perdió la vida una piloto de superbike brasilera Indiana Muñoz de 29 años al caerse en plena competencia y mas allá de los esfuerzos realizados no pudieron salvarla. ESTILO: Leonardo Cordani ya tiene su auto listo para cuando arranque el campeonato e la categoría ALMA donde lo hará en el TC 1100 con el estilo que le ponen en la estructura de Dangelo Competicion cada auto que arman y decía el piloto que la idea es pelear el campeonato porque van a realizar todo el calendario. REUNIÓN: En la ultima reunión de los dirigentes del Auto Moto Club Zarate hay muchas ganas de realizar cosas y ya avanzaron en algunos temas que tras superar este difícil momento que vive el país arrancaran con lo programado. AGUARDAR: La intención era poder correr este año toda la temporada en karting pero los presupuestos no se dieron de la forma esperada y por el momento Santiago Acuna debe aguardar este regreso y en el mientras tanto ira a participar en una competencia como piloto invitado. LLEGAR: Viene de correr en Colon en la primera fecha del campeonato en las categorías que fiscaliza F.E.D.E.N.O.R. y allí en su especialidad Gaston Gasperini llego décimo tercero en la final con la atención y colaboración con el equipo por parte de Héctor Vaccarezza. OPERACIÓN: Tras la operación de vesicular se va recuperando día a día Gonzalo Conti que ve lejos por ahora su retorno a la alta competencia en esta temporada a la clase Promo 1100 que fiscaliza F.E.D.E.N.O.R. tema que ya compartió con sus amigos DIFÍCIL: En el taller de Diego Fangio puertas adentro siguen los trabajos en los diferentes autos que allí se arman mas allá que el pelado ve difícil cerrar bien el campeonato en esta temporada por ser tan atípico el año. INSULTOS: Todo ocurrió en el taller de Fangio cuando un piloto del equipo tuvo la triste idea de convocar a todos los restantes pilotos del taller para comer algo y hablar de fierros lo que provoco un sin de insultos para la desacertada intención del piloto campanense que desea cambiar de categoría. CAMBIAR: Gabriel Ponce de Leon decidió cambiar de motorista para su Falcon del TC abandonando a Fabian Giustozzi y se sumo a la estructura de los hermanos Bonelli, lo habrá consultado con su amigo Tito Cocilova. INTENTAR: Cuando arranque el campeonato para la Formula 4 nueva generación sus dirigentes ya pusieron en conocimiento que no sera en dolores como se dijo sino que correrán en La Plata una vez mas. REARMAR: También se hablo de rearmar el calendario ante lo des prolijo que a quedado el mismo por el párate obligado que llevara a todas las categorías a sentarse en una mesa en la federación y prácticamente arrancar de nuevo. TALLERES: Por esta situación que nos toca vivir varios talleres de la zona mantienen baja sus persianas y trabajan puertas adentro en el armado de motores de competición con un cupo de trabajo sin atender al publico ASAMBLEA: Como se preveía la asamblea a realizarse en el club del primer auto argentino Manuel Iglesias se suspendió hasta nuevo aviso donde en la misma se va a provocar el cambio de la actual comisión directiva por cumplir su mandato de dos años como marca el estatuto. CHICOS: Con el campeonato detenido los chicos de los ciclomotores representantes de Campana Lisandro Acosta y Fausto Ciaponi esperan también ellos ansiosos para cuando se permita correr algo que ya están extrañando. PILOTO: Sin duda que la chupaleta así bautizada por la familia Tartara cambio sus colores y este año tendrá como piloto a Alejandro Pereyra que ya sabe de ganar campeonatos en otras categorías y ahora quiere realizarlo en los chasis del regional. Este era un sueño de Pereyra que tenia de subirse a este emblematico auto de la categoría y sera atendido por la familia Tártara. NUEVO: Se sumo un nuevo piloto a la estructura del equipo JRT que tiene varios integrantes para el arranque del campeonato en la categoría ALMA donde curiosamente todos están compenetrados con la clase tres POSIBILIDAD: Emiliano Falivene tuvo la posibilidad de sumarse a la categoría PAKO este año pero el joven de Zarate decidió continuar en la Kart Plus para no caer en algunas situaciones que vivió en su momento en esa propuesta del karting.

Rincón Tuerca

