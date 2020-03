La Auténtica Defensa. Edición del martes, 31/mar/2020 Con más de 250 detenidos, continúan las aprehensiones por no respetar la cuarentena







Durante el fin de semana, las fuerzas de seguridad detuvieron a 48 personas por haber trasgredido el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional. La Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana del Municipio informó este lunes que asciende a 259 la cantidad de detenidos por no respetar la cuarentena social y obligatoria decretada por el Gobierno Nacional. Este fin de semana, con las actuaciones del Juzgado Federal de Campana -a cargo del Dr. Adrián González Charvay- se detuvo a un total de 48 personas. Las aprehensiones se realizan en el marco de la transgresión al Artículo 205 del Código Penal sobre "Delitos contra la salud pública". Todas las infracciones fueron constatadas por las distintas fuerzas nacionales y provinciales: Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Comando de Patrulla, Comisaría, Policía Local de Campana, GAD Zárate-Campana, Destacamento Alto Los Cardales y grupos de refuerzo de Caballería, Infantería y UTOI. Según informaron, los controles continuarán realizándose en los accesos a la ciudad como también los distintos barrios y el casco urbano. Desde el Municipio, reiteraron la importancia de respetar el aislamiento social obligatorio por la salud de todos los campanenses.







