La Auténtica Defensa. Edición del martes, 31/mar/2020 Secuestran vehículos por incumplir con el aislamiento







Fueron más de 10 autos cuyos conductores no pudieron justificar ante las autoridades el motivo de estar transitando durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno nacional. En el marco de los operativos de control realizados en los accesos a la ciudad, este lunes se secuestraron más de 10 autos cuyos conductores no pudieron justificar ante las autoridades el motivo de estar transitando durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno nacional. En los casos que se detecte un incumplimiento al aislamiento, las fuerzas federales - además de iniciar la causa penal por infracción al Articulo Nro 205 del Código Penal con intervención de la justicia federal de Campana - se procede al secuestro preventivo del vehículo que queda a disposición del Ministerio de Seguridad de la Nación. Ante este organismo nacional, los titulares deberán iniciar las gestiones pertinentes para recuperarlos. Prefectura y Policía Federal con asiento en Campana son las fuerzas que llevan adelante estos operativos, según informaron desde la Secretaría de Seguridad del Municipio.



Fueron más de 10 vehículos cuyos conductores no pudieron justificar ante las autoridades el motivo de estar transitando durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio.













En los casos que se detecte incumplimiento al aislamiento, fuerzas federales procederán al secuestro de los vehículos y se iniciará una causa penal por infracción al art. 205.



Secuestran vehículos por incumplir con el aislamiento

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar