martes, 31/mar/2020
Un nuevo servicio de asistencia online para jubilados que cobran en Banco Nación







Se trata de un fomulario digital, al que se accede desde la web de la entidad, que permitirá a los jubilados que no poseen aún la tarjeta de débito o emitir un nuevo plástico hacer la solicitud desde su casa. El Banco Nación dispuso un nuevo servicio de asistencia online para los jubilados que perciben sus haberes en la entidad, que permite solicitar, reponer o rehabilitar las tarjetas de débito. Desde hoy el sitio web www.bna.com.ar incorporó un formulario digital que permitirá a los jubilados que no poseen aún la tarjeta de débito o necesitan blanquear sus claves o emitir un nuevo plástico, hacer la solicitud desde su casa de manera sencilla. Este servicio permitirá agilizar el trámite de recuperación de las tarjetas, que llegarán a su domicilio a través del Correo, a la vez que garantiza que los adultos mayores se mantengan sin salir de sus casas, informó la entidad en un comunicado. En relación a las extracciones de dinero, la entidad ratificó que la provisión de efectivo está garantizada en todos sus cajeros a través de un operativo especial que están llevando a cabo sus empleados. Para evitar aglomeraciones y riesgos de salud, los retiros pueden realizarse durante las 24 horas cualquier día de la semana; y en todos los cajeros se dispone de dispensers de alcohol en gel, aclaró el comunicado. No obstante, las autoridades del Banco Nación destacaron que los jubilados pueden realizar cualquier operación (compras, transferencias, pagos) a través de la aplicación móvil o home banking y tarjeta de débito, sin necesidad de concurrir a retirar efectivo. "Para tener una dimensión clara del esfuerzo que está haciendo nuestra entidad en esta emergencia -señaló Juan José Fragati, gerente general- basta mencionar que el pasado viernes entre jubilaciones y beneficiarios de AUH se duplicaron las operaciones en los cajeros, alcanzando 1,4 millones, y el monto de las extracciones fue de $1.743 millones". "Sin embargo, al cierre de ese día solo 31 cajeros automáticos (de los 2.757 cajeros que posee el banco en todo el país) se habían quedado sin billetes y fueron inmediatamente recargados", completó Fragati. A través del Banco Nación -que posee 767 sucursales en todo el país, actualmente cerradas por la emergencia sanitaria, y 18.000 empleados que asisten a los 8,7 millones de clientes individuales y 120.000 empresas- perciben todos los meses sus haberes 1.952.000 jubilados.



