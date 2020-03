La Auténtica Defensa. Edición del martes, 31/mar/2020 Este martes no habrá recolección de residuos







Ante el traspaso del feriado en conmemoración del Día del Veterano y Caídos en la Guerra de Malvinas, desde el Municipio informaron que este martes 31 de marzo no habrá recolección de residuos domiciliarios. Por tal motivo, solicitaron a los vecinos evitar el retiro de las bolsas de residuos de sus domicilios a fin de colaborar con la limpieza y el orden de la ciudad.



Este martes no habrá recolección de residuos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar