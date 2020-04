Cuatro personas murieron y 146 fueron diagnosticadas en las últimas 24 horas con coronavirus en el país, según el reporte oficial. Cuatro personas murieron y 146 fueron diagnosticadas con coronavirus en Argentina, por lo que se elevó a 24 el número de víctimas fatales y a 966 el número de infectados, en un contexto donde el presidente Alberto Fernández consideró ayer que "los primeros resultados parecen decir que estamos dominando al virus". De las cuatro nuevas muertes, dos son varones de la provincia de Buenos Aires, de 67 y 58 años; una corresponde a una mujer de Tucumán, de 77 años; y la cuarta es otra mujer de 68 años de la provincia de Neuquén, informó el Ministerio de Salud de la Nación. De los 146 nuevos casos, 36 pertenecen al territorio bonaerense; 34 a la Ciudad de Buenos Aires; 12 a Chaco; 21 a Santa Fe; 8 a Córdoba; 11 a Tierra del Fuego; 10 a Corrientes; 3 a Entre Ríos; 3 a Mendoza; 8 a Neuquén. Teniendo en cuenta el número de casos acumulados, Buenos Aires registra un total de 253 casos; Ciudad de Buenos Aires, 292; Chaco, 81; Santa Fe, 111; Córdoba, 81; Tierra del Fuego, 32; San Juan, 1; Corrientes, 19; Jujuy, 3; La Pampa, 3; Entre Ríos, 13; La Rioja, 1; Mendoza, 13; Misiones, 2; Neuquén, 20; Río Negro, 8; Salta, 1; San Luis, 6; Santa Cruz, 9; Santiago del Estero, 2 y Tucumán, 15; mientras que Catamarca, Chubut y Formosa no registran casos. El presidente Alberto Fernández sostuvo que "los primeros resultados parecen decir que estamos dominando al virus", y afirmó que "si seguimos cumpliendo con las reglas que nos impusimos, no tengamos dudas de que nos va a ir mucho mejor. Pero que nos vaya bien es que suframos menos, no que nos vamos a salvar de la pandemia". En diálogo por Instagram con René, el músico de Calle 13, el primer mandatario dijo que se procura que "el virus vaya más despacio de persona a persona", y agregó que para ello "fuimos los primeros en decretar una cuarentena obligatoria apenas supimos la existencia del virus". En tanto, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, consideró que la salida de la cuarentena "va a ser lenta y parcial, macanearía si dijera cuándo y cómo, vamos a ir regulando la actividad", completó. El funcionario explicó que "desde el jueves comenzó a funcionar una red de conexión con todas las terapias intensivas del país" para que "todo el conocimiento y protocolos esté disponible en toda la Argentina". "Hemos mejorado la detección, hemos distribuido reactivos en 35 centros en todas las provincias, se están haciendo muchos más testeos", sostuvo ayer por la tarde en declaraciones periodísticas. También informó que la Argentina compró "medio millón de reactivos", y señaló que "los test fueron entregados hace 15 días". La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, informó este mediodía -por su parte- que se "amplió la definición de caso" respecto a las pruebas que se indican para verificar si alguien contrajo coronavirus, y aclaró que para acceder al testeo se agregará la condición de "residir en una zona de transmisión comunitaria" como "el Area Metropolitana de Buenos Aires, (las provincias de) Chaco y Santa Fe, (la ciudad de) Ushuaia y tres localidades de (la provincia de) Córdoba". Y agregó que también se incluyó al personal de salud que tenga síntomas respiratorios, independientemente del viaje.



