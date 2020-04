Alberto Giordanelli

Soy un convencido de que más allá de las lógicas diferencias, una Nación se construye cuando existen objetivos comunes entre los habitantes de un país. Hace rato, casi un siglo al menos, que los argentinos confrontamos con virulencia entre posiciones antagónicas y esta es, tal vez, una de las principales causas de nuestra decadencia. Gracias a la pandemia del Corona Virus hoy gobierno, oposición, y la gran mayoría de los argentinos de a pie, hemos comprendido que no hay salida individual, y sólo en conjunto se pueden resolver las grandes crisis. La foto del presidente Alberto Fernández, anunciando las medidas de emergencia por cadena nacional, flanqueado por Kicillof, Rodríguez Larreta, Perotti y Morales, nos habla de eso. Lamentablemente, de uno y otro lado de "la grieta" subsisten actores que en forma irresponsable siguen privilegiando sus visiones e interese particulares, sin entender el grave contexto estructural en el que estamos. Me consta. Hablo con ellos. Muchos somos testigos absortos de estas actitudes y posturas políticas huecas, vaciadas de contenido, que sólo pretenden llevar agua para sus propios molinos sin importarle la suerte del conjunto de nuestra sociedad. Así como el individualismo exacerbado hoy lo palpamos a simple vista con personas que no respetan las mínimas normas de cuarentena para protegernos entre todos, hay actores políticos que en una mezcla inmadura e irresponsable de rencor y electoralismo per sé, siguen en la misma lógica caníbal y suicida que nos demora y frustra como colectivo. "Lo peor de la peste no es que mata los cuerpos, sino que desnuda las almas, y ese espectáculo puede ser horroroso", escribió Albert Camus. En los próximos días, duros y difíciles para todos nosotros, veremos con mayor claridad quiénes, de ambos lados, están para sumar, y quiénes para restar. La sociedad no es tonta, y seguramente tarde o temprano castigará en las urnas estas actitudes.

La lección de la pandemia

Por Alberto Giordanelli

