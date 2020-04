Recomendaciones para sobrellevar la cuarentena en hogares con problemas de consumos

Docentes del Departamento de Ciencias Sociales de la UNLu refieren que producto del aislamiento social obligatorio como medida preventiva a los efectos de evitar que el coronavirus se siga expandiendo, es posible un agravamiento de los padecimientos subjetivos y del consumo problemático de drogas. En diciembre del año pasado, en el marco de la Universidad Nacional de Luján, se lanzó el Proyecto de Extensión: "Abordaje de los consumos problemáticos de drogas desde el ámbito universitario". El mismo, cuenta con el aval académico del Departamento de Ciencias Sociales de la UNLu, y ha sido declarado de interés legislativo por el Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Campana. Entre las acciones desplegadas desde el proyecto de extensión dirigido por el Dr. Juan Ignacio Lozano y el Lic. Matías Martínez Reina, docentes del Departamento de Ciencias Sociales de la casa de altos estudios, se destaca la creación de la mesa local para el abordaje de la problemática, espacio de encuentro con una periodicidad bimestral en el que participan distintos organismos a fin de dar tratamiento a los consumos problemáticos. Hasta la fecha se llevaron adelante dos encuentros de la mesa local, el primero en diciembre de 2019 y el segundo en febrero del corriente año. El próximo encuentro de la mesa local estaba previsto para el mes de abril, pero deberá posponerse en virtud de la cuarentena. Al respecto, los referentes del proyecto expresaron: "Toda actividad de extensión de nuestra universidad se encuentra suspendida por resolución del rector hasta el 31/03. Todo indica que esta medida se deba prolongar por más tiempo. De este modo, no sólo el próximo encuentro de la mesa local será reprogramado, sino que la primera jornada de capacitación sobre la temática abierta a la comunidad que estaba prevista para el mes de abril, también deberá esperar. No obstante, seguimos trabajado de manera virtual, sobre todo en este tiempo de aislamiento social, ya que, durante el encierro domiciliario obligatorio por el virus, se produce un aumento de los padecimientos subjetivos. Padecimientos como el de las violencias y el de los consumos problemáticos se agudizan y exigen una atención especial". Sobre el aumento de los padecimientos subjetivos que agravan la situación de los consumos problemáticos en el marco de la cuarentena señalaron: "En nuestra vida cotidiana estamos acostumbrados a tener rutinas de horarios y sentirnos libres para estar con otros. Es posible entonces que el aislamiento produzca este sentimiento de soledad. Es imprescindible encontrar modos alternativos de encontrarse con los/las otros/as con quienes puedas conversar sobre lo que sucede". La emergencia socio sanitaria y el distanciamiento social preventivo nos obliga a poner en pausa el hacer cotidiano, los vínculos, la forma de organización del tiempo y de los espacios de las/os convivientes. Ahora necesariamente debemos estar en casa las 24 hs. en compañía mutua y es normal que se generen ciertos problemas vinculares. Para sobrellevar esta situación es posible atravesar dificultades para dormir, aumentar la cantidad de alimentos que ingerimos, como así también consumos de sustancias psicoactivas, legales o no. "Quienes ya atraviesan situaciones de consumo problemático, acompañado de padecimientos subjetivos, pueden, ellos y quienes vivan con ellos, agravar la situación. Por ello se sugiere entender que esta situación es excepcional y transitoria. Que es importante establecer comunicación con otros/as por fuera del vínculo familiar primario e intercambiar experiencias y actividades para realizar en este tiempo. No dejar de establecer lazos afectivos que te hagan sentir acompañado/a y te hagan sentir bien por vías alternativas; realiza llamados, video llamadas, utiliza redes sociales. Comunicarse con otras/os en este momento es propiciar el cuidado recíproco y ayuda mucho si estás sin ganas de hacer algo. Organizar el día, realizar actividades que te generen bienestar físico y/o emocional. Si el malestar persiste en el tiempo o si se considera que se agrava, comunicarse con distintos organismos nacionales, provinciales o municipales como por ejemplo el Servicio de orientación en salud mental: 0800-222-5462", concluyeron.

El Dr. Juan Ignacio Lozano y el Lic. Matías Martínez Reina, docentes del Departamento de Ciencias Sociales de la UNLu



Recomendaciones para sobrellevar la cuarentena en hogares con problemas de consumos

