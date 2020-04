Son los que viven con lupus y necesitan esa droga como tratamiento. Temen que haya faltante después que trascendió que se experimenta para tratar el coronavirus. "La hidroxicloroquina y la cloroquina son medicamentos esenciales para las personas que tenemos lupus y otras enfermedades crónicas como la artritis reumatoidea para controlar los síntomas y evitar discapacidades y complicaciones", indicó a Télam Teresa Cattoni, presidenta de la Asociación Lupus Argentina (ALUA). Cattoni, que además vive con esta enfermedad autoinmune, señaló que "cuando empezó a salir en los medios que estas drogas se estaban probando para tratar Covid-19, comenzaron a comunicarse de todo el país contando que no habían conseguido el remedio en su farmacia". "Esta situación es muy grave porque nosotros no podemos pasar un día sin tomar los remedios, pero además se genera un estrés adicional que tiene un impacto fuerte sobre el organismo", sostuvo Cattoni. Por la misma razón, César Graf, presidente de la Sociedad Argentina de Reumatologia (SAR), lanzó una petición en Change que ya recibió más de 4 mil firmas. Además de apelar a las autoridades gubernamentales para que garanticen el abastecimiento, la petición interpela también a los médicos, para que realicen una "prescripción responsable"; a las farmacias, para que vendan sólo bajo receta y a la población en general para que no se automedique.

Efecto coronavirus:

Habría faltante de hidroxicloroquina y hay pacientes necesitados

