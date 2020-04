La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 01/abr/2020 Coronavirus:

Dos integrantes de Runners Campana están varados en Sudáfrica







Esteban Angeletti y Piera Pedemonte viajaron de luna de miel, pero no pueden regresar por el cierre de fronteras. Y como el país africano también cerró hoteles debieron alquilar un departamento para sobrellevar estos días. Son rosarinos, ambos ingenieros que trabajan en plantas industriales de nuestra ciudad. Y también entrenan aquí: Esteban Angeletti y Piera Pedemonte son integrantes de Runners Campana, aunque hoy no son noticia por haber completado una prueba atlética (como ocurrió con la Maratón de Río de Janeiro en 2019, por ejemplo), sino por no poder encontrar la manera de regresar a nuestro país desde su luna de miel en Sudáfrica, dadas las medidas de aislamiento establecidas en nuestro país para evitar la propagación del coronavirus. "Necesitamos que se libere el ingreso de argentinos al país para poder entrar al vuelo de repatriación de brasileños de Latam que sale mañana (por hoy). Necesitamos que el presidente (Alberto) Fernández y el canciller (Felipe) Solá aprovechen las repatriaciones que están llevando a cabo las aerolíneas sudamericanas, ya que una repatriación desde todos los rincones del mundo en los que hay argentinos varados será extremadamente onerosa para las arcas del Estado. Es una picardía que por restricciones de ingreso al país nos estemos perdiendo esta oportunidad caída del cielo", le contó ayer Piera a La Auténtica Defensa desde Pretoria, donde la pareja se encuentra alquilando un departamento, dado que Sudáfrica decretó la cuarentena obligatoria el pasado viernes y, desde entonces, los hoteles no pueden alojar turistas. "Nadie nos da respuestas. Mañana (por hoy miércoles) sale el primer avión de repatriación de los brasileños, una oportunidad totalmente perdida por las medidas del Ejecutivo nacional", lamenta la joven. Piera y Esteban se casaron en febrero, pero ya habían decidido que su luna de miel sería en Sudáfrica en junio del año pasado. Fue entonces cuando contrataron el viaje que se inició el pasado 13 de marzo, cuando todavía Sudáfrica no integraba la lista de países de riesgo de coronavirus (tenía solo dos casos positivos). "Es fácil juzgar con el diario del lunes. Nadie midió la velocidad de los hechos. Las decisiones implementadas nos tomaron por sorpresa en plena luna de miel", reconoció Esteban en diálogo con Infobae, medio que ayer difundió su situación en la que también estarían otros 90 argentinos varados en Sudáfrica. Justamente, por "la velocidad" con la que se fue decantando la pandemia, la pareja canceló parte de sus planes turísticos y decidió adelantar su retorno para el pasado martes 24. Sin embargo, Latam no les permitió subir al avión y les reprogramó el vuelo para el viernes 27. "A partir de ahí fue una hecatombe", resumió Esteban. En la desesperación compraron otros pasajes vía Qatar, pero tampoco funcionó: el vuelo de Qatar Ariways resultó cancelado también y el posterior decreto de cuarentena obligatoria en Sudáfrica (pautada hasta el 17 de abril) complicó todavía más la situación. "No contemplamos una repatriación, no pedimos recursos para llegar a casa, sino que se respete nuestro derecho de entrar a la Argentina", cerraron Piera y Esteban.



Piera y Esteban, en junio de 2019, posando con la bandera de Runners Campana tras completar la maratón de Rio de Janeiro.



