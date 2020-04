La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 01/abr/2020 Covid-19: aclaran que los barbijos no son necesarios como medida de protección







La secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, explicó que el Coronavirus no se transmite por el aire y que solo lo deben utilizar aquellas personas enfermas. Atento a inquietudes de la comunidad referidas al coronavirus, la Secretaría de Salud del Municipio aclaró que no es necesario utilizar barbijos como medida de protección para circular por la calle. Su titular, Cecilia Acciardi, explicó al respecto que dicha recomendación tiene el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que tras una exhaustiva investigación determinó que el Covid-19 "no se transmite por el aire" y que no necesario ni útil usar barbijos o mascarillas al circular por la calle. Por el contrario, afirmó que el contagio puede producirse por contacto directo con una persona infectada o por contacto con una superficie o un objeto que ésta haya utilizado. "Por ello – agregó- es fundamental respetar el distanciamiento social extremar el lavado de manos con agua y jabón, y desinfectar lo máximo que podamos superficies y ambientes". También, es fundamental toser o estornudas protegiéndose con el codo. Además Acciardi explicó que el barbijo está indicado únicamente para las personas con COVID-19 para no propagar la enfermedad como también para el personal de la salud que las asisten. "Tenemos que ser responsables y acatar las medidas que fueron tomadas por científicos y expertos de la salud. Tomar medidas individuales como utilizar el barbijo sin indicación médica puede ser, incluso, hasta contraproducente dado que las manos se contaminan fácilmente al ponerlo y sacarlos", concluyó.



Covid-19: aclaran que los barbijos no son necesarios como medida de protección

