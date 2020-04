La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 01/abr/2020 NotiCMR:

Consejos para embarazadas sobre la infección por coronavirus Covid-19

Por Dra. Analía Barchiesi











Dra. Analía Barchiesi

El COVID-19 no es más grave en embarazadas y no se trasmite al bebé. Las normas generales de contención y prevención de la infección son las mismas que las que se dan a la población general. Normas generales a seguir: - quédate en casa, evita los contactos con otras personas fuera del domicilio. - haz sólo visitas imprescindibles a los centros médicos, y como máximo ven con un solo acompañante. - evita el contacto con gente enferma. - si tienes contacto con otras personas mantén la distancia de seguridad mínima de un metro. - lávate las manos frecuentemente, con agua y jabón o soluciones alcohólicas. Atención al embarazo Las visitas presenciales, como el resto de la atención médica no es urgente, estarán temporalmente restringidas, pero recibirás la atención necesaria, de la forma más eficiente posible. Qué hacer si tenés síntomas de infección por coronavirus Si tenes síntomas respiratorios leves (fiebre de menos de 38 c, tos, dolor de garganta, dolores musculares…) no vayas a la guardia, llama a los teléfonos de emergencia 107 y 148. Probablemente te recomendarán que te quedes en casa, te tomes la temperatura regularmente, tomes abundante líquido y tomes paracetamol 500mg/cada 8 horas. Ventila bien la casa y trata de hacer aislamiento del resto de familiares manteniendo una distancia de 2 metros, o ponete un barbijo quirúrgico en caso de tener un contacto con otras personas. No compartas cubiertos, vasos, toallas. Tapate la boca y nariz con un pañuelo de papel o con el codo para estornudar y toser. Si tenés más de un baño en casa, utiliza uno solo para vos. No recibas visitas. ¿Y si también tiene síntomas relacionados al embarazo? Si además de los síntomas respiratorios leves tienes síntomas relacionados al embarazo, (contracciones, pérdida de líquido, sangrado…) dirígete directamente a la guardia de la clínica u hospital. Avisa en la entrada si tenés síntomas respiratorios. Motivos de alarma sobre la infección por coronavirus Si la fiebre sube por encima de 38 c, si tenés sensación de ahogo o dificultad para respirar dirígete a la guardia más cercana y avisa en la entrada sobre los síntomas respiratorios. "En CMR estamos atendiendo embarazadas de riesgo en horarios exclusivos" Dra. Analía Barchiesi - Ginecologa y Obstetra

