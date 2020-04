La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 01/abr/2020 La Clínica Delta levantó la suspensión a obras sociales y prepagas en mora







Es por un período no determinado, en atención a la situación de cuarentena y emergencia sanitaria. Así lo aseguró el médico cirujano y concejal Rubén Romano, luego de la reunión de coordinación sanitaria público privada, que tuvo lugar el domingo por la noche en el Hospital San José. Como informáramos en nuestra edición de ayer, en el marco de una convocatoria realizada este domingo por el intendente Sebastián Abella a profesionales médicos de distintas fuerzas políticas, autoridades de la Secretaría de Salud detallaron cómo se viene preparando el Municipio - y particularmente el hospital San José - para enfrentar el Coronavirus. En ese sentido, Abella destacó que durante la reunión se debatieron distintas ideas pensando en los posibles escenarios y el posible impacto de la pandemia en la comunidad de Campana. "Lo que vinimos a proponer es una fuerza sanitaria en Campana donde se integre lo privado con lo público porque, en el peor de los escenarios, va a desbordar completamente la capacidad sanitaria de Campana, como está pasando en otros países. Consideramos que las instituciones sanitarias tienen que olvidarse que unas son públicas y otras privadas; de que hay pre pagas, obras sociales, y gente sin nada de nada; y trabajar todas juntas para contener a esta ola de pacientes que van a llegar. Tiene que haber un comité que integre a todos, con poder de resolución, y de esa manera poder optimizar el uso de los recursos disponibles en la ciudad. Falta la coordinación entre todos, integrarnos, para tener una respuesta coherente", señaló el médico cirujano de la Clínica Delta y concejal Rubén Romano, a la salida de dicha reunión. En ese sentido, explicó: "La clínica cuenta con 9 camas de terapia, 9 respiradores, de los cuales uno está aislado. Esto quiere decir que si entran 2 pacientes con coronavirus, bloquean las otras 7 camas. Lo que vinimos a plantear concretamente, dónde vamos a internar coronavirus, y dónde el infarto, para optimizar los recursos disponibles (…) parece que el coronavirus ha hecho olvidar el resto de las patologías, que siguen existiendo. Tenemos que coordinarnos, porque salimos entre todos o no se sale. Tenemos que unir esfuerzos. Que un paciente no se quede en el hospital porque no tiene obra social, y en nuestra clínica hay respiradores desocupados". En esa misma de pensamiento, y en relación al singular escenario que plantea la cuarentena al sector, recordó: "la Asociación de Profesionales de la Clínica Delta, que es un ente aparte de la propia clínica, levantó todos los cortes de prestaciones por falta de pago de obras sociales y prepagas que hace meses que no pagan. El propio Hospital Austral, en Pilar, está habilitando un sector especial, y va a recibir a gente con o sin obra social. No tiene, ni va a haber diferencias. Acá no hay rico, no hay pobre, hay un virus que no hace distinciones y es muy peligroso por su capacidad de contagio".

La Clínica Delta levantó la suspensión a obras sociales y prepagas en mora

