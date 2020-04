La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 01/abr/2020 Regionales:

Descartaron caso de Covid-19 en trabajador portuario de Zárate







Lo informó el vecino municipio. Polémica porque la terminal TZ había decidido restablecer las operaciones cuando todavía no estaban los resultados del laboratorio. Los trabajadores del principal puerto de la región pueden respirar con alivio: este lunes, el Municipio de Zárate informó que fue descartado el caso sospechoso de Covid-19 que se había identificado en un operario de la terminal TZ que, mientras se aguardaba el resultado del análisis laboratorio, había decidido reanudar sus operaciones. La polémica decisión suscitó críticas en las redes sociales, con vecinos de la ciudad de Zárate preocupados por los eventuales contagios que podrían llegar a registrarse si el hombre -cuyo nombre no trascendió- tenía coronavirus. La empresa comunicó la continuidad de las operaciones el viernes en una carta dirigidas a los gremios que integran la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FEMPINRA). Señaló que las actividades proseguirían "con las dotaciones mínimas y necesarias que se requieran en función al tipo de carga de modo de garantizar el mínimo tráfico de personas como lo exige el protocolo de sanidad". Además, recordó que el DNU 297/2020 del presidente Alberto Fernández "ha declarado a las actividades vinculadas al comercio exterior como exceptuadas del aislamiento obligatorio e impostergables, y a quienes desarrollan las tareas, como trabajadores esenciales". En ese sentido, aseguró que debido a la paralización de las operaciones se encontraban "demorados buques con cargas con insumos necesarios para todo el país, para atender las urgencias sanitarias y no interrumpir la normal circulación de bienes del comercio exterior". Pese a que el Municipio de Zárate informó el viernes que la confirmación del caso sospechoso de Covid-19 en el trabajador portuario iba a estar para el sábado, los resultados negativos llegaron desde instituto Malbrán recién el lunes en horas de la tarde. Hasta el momento, el Municipio de Zárate confirmó solo un solo caso positivo de Covid-19 en una paciente de Lima que había llegado del exterior. UNA QUEJA QUE LLEGÓ A NUESTRA REDACCIÓN En el día de ayer, a traves de nuestro whatsapp +54 9 3489 488321, una persona nos hizo llegar un llamado de atención desde Concepción del Uruguay, donde da cuenta que el miércoles (hoy) un barco de Hong Kong se aprestaba a cargar rollizos de madera. Además aclara que no solamente cargará en Concepción del Uruguay, sino también completará la carga en Ibicuy. La preocupación del interlocutor es que el barco de origen Chino, estará más de 20 días entre puerto y puerto y se indigna porque mientras muchos autónomos, profesionales, cuentapropistas, etc.; deben dejar de trabajar, los puertos siguen su actividad como si nada pasara. Cumplimos con su pedido, de trasladar su queja a la población.

Vecinos de Zárate preocupados por eventuales contagios a través del puerto



Regionales:

Descartaron caso de Covid-19 en trabajador portuario de Zárate

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar