La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 01/abr/2020 1 de Abril de 2020:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. BICISENDA TAPADA POR PASTO "Bici senda tapada de pasto y agua, no se puede usar en Río Luján. La tierra que pusieron, hace años para no inundarnos tapa la salida del agua cuando llueve y parece una laguna con pasto", muestra María. QUEJA DE VECINO SOLUCIONADA "Calle Rawson esquina Colectora Sur. Problema solucionado!!! Si no fuera por ustedes todavía seguiría la gran pérdida de agua", muestra Raúl.





1 de Abril de 2020:

Quejas Vecinales

