La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 01/abr/2020 Breves: Noticias de Actualidad

1º de Abril de 2020







RECORTE EN DIPUTADOS El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, comenzó a elaborar un plan para recortar en un 40% el gasto de ese cuerpo legislativo luego del planteo que hizo el bloque de Juntos por el Cambio al Gobierno y del cacerolazo que se escuchó el lunes en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires. La medida consistiría en un recorte del 40% en la dieta de los legisladores, viajes y pasajes, así como también un posible remate de vehículos pertenecientes a la Cámara baja y que actualmente no son utilizados, lo que permitiría un ahorro de 200 millones de pesos que se destinaría al sistema de salud. SENADORES BAJARÍAN SUS SUELDOS Senadores del oficialismo y la oposición evalúan la posibilidad de avanzar con un recorte en sus sueldos y la bancada de Juntos por el Cambio busca un acuerdo con sus pares del Frente de Todos para determinar la forma de implementarlo. Un grupo de senadores del interbloque de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley en este sentido para crear un fondo de emergencia, en línea con la postura expresada por sus pares de la Cámara de Diputados, de la que se hizo eco el titular de ese cuerpo, Sergio Massa. La senadora de Juntos por el Cambio Silvia Giacoppo confió en que "la reducción de las dietas de los senadores va a salir con acuerdo de todo el cuerpo" y aseguró que "se habló con (el presidente del bloque del Frente de Todos, José) Mayans y con (la vice, Anabel) Fernández Sagasti y estaban de acuerdo". INMINENTES MEDIDAS ECONÓMICAS El Gobierno crearía el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria, que implicaría la postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), una asignación compensatoria al salario, no remunerativa abonada por el Estado, a través de la Anses, para todos los trabajadores del ámbito privado, los cuales esten comprendidos en el régimen de negociación fijado por la ley 14.250 (Convenciones Colectivas) para empresas de hasta 100 trabajadores. Las no comprendidas en este grupo utilizarían el Programa de Recuperación Productiva (Repro) de asistencia por la emergencia sanitaria, abonada también por el Estado. También comprendería el Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo, con los requisitos previstos en la Ley (24.013), a fin de garantizar el acceso a una prestación económica a cesanteados, por un monto que va desde $6.000 hasta $ 10.000. DEUDA EXTERNA El Ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció ayer que continuará el diálogo esta semana y la próxima con tenedores de bonos para reestructurar la deuda de US$ 68.842 millones emitida bajo legislación extranjera, al tiempo que buscará alcanzar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar otros US$ 44.000 millones. Debido a la pandemia del coronavirus "se atrasó" el cronograma lanzado a finales de enero por el propio Ministerio y que preveía que para fin de marzo ya estaría cerrada la operación, dijo Guzmán esta noche durante una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Hacienda.



Breves: Noticias de Actualidad

1º de Abril de 2020

