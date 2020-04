La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 01/abr/2020 Sigue la sangría de empleos en el sector de la construcción







Según la UOCRA, dentro de la refinería entre 600 y 650 trabajadores fueron echados o están suspendidos. Además, ayer martes se supo que Tecmaco les comunicó su desvinculación a decenas de empleados. El sector de la construcción es uno de los más afectados por la crisis económica que disparó la pandemia de coronavirus. Según la UOCRA, desde que comenzó la cuarentena y solo dentro de la refinería de Axion energy, entre 600 y 650 trabajadores recibieron notificación de despidos o entraron en un régimen de suspensión. Pero hay más empresas ligadas a la actividad que empezaron a desprenderse de costo laboral. En diálogo con La Auténtica Defensa ayer por la noche, el secretario general de UOCRA Campana, Oscar Villarreal, señaló que durante la cuarentena "algunas empresas que prestan servicio en la refinería decidieron suspender, otras despedir", al tiempo que subrayó que su sindicato "rechaza cualquiera de las alternativas" mientras esté vigente el decreto de aislamiento obligatorio firmado por el presidente Alberto Fernández. De las contratistas que quedan operando dentro planta de Axion energy "no hay ninguna que no tenga problemas" a raíz del parate económico, sintetizó Villarreal, aunque cuestionó cualquier recorte de personal e instó al Ministerio de Trabajo "a revertir esta situación". En ese sentido, estimó que "esta será una semana crucial" para saber cómo se resuelven estos conflictos, incluido el de los 200 trabajadores desvinculados por la firma Techint (ver aparte). Algunos de los afectados por la paralización de los trabajos en la refinería son empleados de Tecmaco, empresa que el lunes empezó a comunicar a decenas de operarios que serían despedidos. Dos trabajadores de esta pyme le confirmaron a LAD la situación. Lo propio hizo la UOCRA, quien ya había incluido a la empresa en su denuncia presentada ante la cartera labora bonaerense. De acuerdo a los operarios que hablaron con este medio, si bien todavía no fueron recibidos los telegramas formales, Tecmaco fue comunicando la decisión de manera individual y a través del celular. En Campana, estimaron que alcanzará a entre 30 y 40 personas, tanto operadores como oficinistas. Y aseguraron que antes de la crisis de coronavirus, el nivel de actividad era bueno. Por otra parte, manifestaron que Tecmaco -que se dedica a la venta y alquiler de equipos de izaje- se comprometió a pagar las liquidaciones correspondientes (fondo de desempleo e indemnizaciones) y a dar asistencia por tres meses a los colaboradores desvinculados, a través de aportes de alimentos y elementos de limpieza. Asimismo, aseveró que tendrán prioridad para ser recontratados una vez que la actividad remonte.

Tecmaco, dedicada a la venta y alquiler de equipos de izaje, es una de las empresas que decidió el recorte de su plantilla (Foto ilustrativa).



