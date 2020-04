Efemérides del día de la fecha: 1º de Abril

DÍA NACIONAL DEL DONANTE DE MÉDULA ÓSEA En este día se conmemora la creación del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) y se pretende generar conciencia acerca de la importancia de la donación voluntaria de CPH al permitir las mismas tratar diversas enfermedades hematológicas como el linfoma, la leucemia y los problemas metabólicos e inmunológicos. Cada año cientos de personas son diagnosticas con este tipo de enfermedades, sin embargo, el 75% de los pacientes no cuentan con un donante compatible proveniente de su familia por lo que deben recurrir a un donante no emparentado. Con el propósito de salvar las vidas de estos pacientes, en el año 2003 se creó, mediante la Ley 25.392, el Registro que permitió que el trasplante de células con donantes no emparentados fuera una "práctica terapéutica corriente y habitual" en el país; el mismo, funciona dentro del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUACAI) y pertenece a la Red Internacional Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW), que agrupa a 63 países y tiene un total de 32 millones de donantes. En el año 2018, el INCUCAI informó que se llegó al trasplante número 1000 de médula ósea y que había 237 mil donantes inscriptos. Los requisitos para ser donante son tener entre 18 y 55 años, pesar más de 50 kilos y cumplir los requisitos para donar sangre.



FALLECE CARLOS PEUCELLE Carlos Desiderio Peucelle nació el 13 de septiembre del año 1908 en Barracas, Buenos Aires. Habilidoso, imparable y goleador, Peucelle empezó a jugar al fútbol desde muy chico vistiendo la camiseta de Sportivo Anchorena. Tras pasar por Boca y San Telmo en el año 1927 debutó en Primera División con Sportivo Barracas, equipo en el que desplegó toda su capacidad para desempeñarse en cualquier posición, enloqueció a los defensores con sus gambetas y obtuvo el apodo de "Barullo." No obstante, fueron sus excelentes actuaciones con Sportivo Buenos Aires las que lo posicionaron como uno de los grandes jugadores del país y le permitieron integrar el plantel de la Selección en el primerMundial disputado en Uruguay en el año 1930; en el mismo, logró meter 2 goles en la goleada 6 a 1 a Estados Unidos y 1 en la final contra Uruguay que se terminó perdiendo 4 a 2. En el año 1931 llegó a River, club en el quese convirtió en leyenda al convertir 118 goles en 327 partidos y haberse consagrado campeón del Campeonato de Primera División (1932, 1936, 1937 y 1941) y la Copa de Oro (1936). Al colgar los botines, en el año 1941, se desempeñó como director técnico de "El Millonario" en las divisiones inferiores y dando forma, junto a Renato Cesarini, a "La Máquina." Más adelante, en el año 1945, sacó campeón a River del Campeonato de Primera División y la Copa Aldao. Asimismo, dirigió a San Lorenzo, Racing y Huracán. En lo que respecta a la Selección formó parte del plantel campeón de la Copa América en los años 1929 y 1936. Falleció en el año 1990 en Buenos Aires. SE ESTRENA "POKÉMON" Un día como hoy en el año 1997, se emitía el primer capítulo de "Pokémon" en el canal "TV Tokyo." Creado por Satoshi Tajiri, "Pokémon" inició siendo un videojuego, desarrollado por su empresa "Game Freak", para "Game Boy." Debido a la popularidad que alcanzó el juego, al año siguiente de su lanzamiento, se estrenó el anime que llegó a los hogares de miles de niños y marcó a generaciones. Curiosamente lo que inspiró a Tajiri a crear "Pokémon" fue el recuerdo atrapar insectos durante su infancia: "me fascinaban. Cada insecto nuevo que encontraba era un misterio para mí [así que empecé] a aprender acerca de ellos. Pequeños descubrimientos como esos me emocionaban".





