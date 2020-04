La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 01/abr/2020 Breves: Deportivas

REBAJAS EN BARCELONA En medio de la crisis desatada por la pandemia de coronavirus?, que afecta particularmente a España, Lionel Messi? anunció que tanto él como sus compañeros del Barcelona decidieron reducir sus sueldos en un 70% mientras dure el Estado de Alarma en ese país. Además, el astro argentino contó que los futbolistas del conjunto catalán harán un aporte económico para que los empleados del club puedan cobrar el 100% de sus haberes. El rosarino confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram, en un comunicado en el que se mostró molesto por las informaciones que ponían el foco sobre la plantilla por su demora en aceptar la propuesta del club de rebajas salariales mientras dure la situación creada por el coronavirus. "Queremos aclarar que nuestra voluntad siempre ha sido aplicar una bajada de sueldo que percibimos, porque entendemos perfectamente que se trata de una situación excepcional y somos los primeros que siempre hemos ayudado al club cuando se nos ha pedido", aseguró el capitán Blaugrana. UN MES MÁS La Bundesliga extendió ayer la suspensión de partidos hasta el próximo 30 de abril y los planteles no podrán volverán a entrenarse hasta el 5 del mismo mes por la pandemia de coronavirus. El CEO de la Liga de Fútbol Alemán (DFL), Christian Seifert, confirmó las medidas que se decidieron luego de una reunión por videoconferencia con los 36 clubes de la primera y segunda división. El fútbol alemán se paró el pasado 14 de marzo (a falta de nueve fechas para el final del campeonato) y la primera suspensión era hasta el jueves 2 de abril. Luego, en conferencia de prensa con preguntas a través de Skype, el dirigente del fútbol alemán remarcó que la idea es terminar la presente temporada "antes del 30 de junio", informó DPA. Uno de los planes es comenzar en mayo con partidos a puertas cerradas, pero la decisión se pasó para una reunión que se llevará a cabo el 17 de abril. EN ESTADO CRÍTICO Rustu Reçber, ex arquero de Barcelona y la Selección de Turquía, está internado en estado crítico por coronavirus y su salud empeoró en las últimas horas, según informaron medios locales. Su país tenía hasta este martes 10.827 casos confirmados de coronavirus, con 168 víctimas fatales. "Él está en el hospital y no se nos permite verlo. Ésta es la parte más difícil, no poder estar con él. Está encomendado a los médicos turcos. Estos días también pasarán. Por favor, no dejen de rezar por él", pidió su esposa Isil. VÓLEY: NO HABRÁ CAMPEÓN La Asociación Clubes de la Liga Argentina de Voleibol (ACLAV) anunció la finalización de la temporada 2019/20 ante la extensión de la cuarentena por el coronavirus. La competencia se detuvo cuando Bolívar, Ciudad de Buenos Aires, Gigantes del Sur y UPCN de San Juan se aprestaban a iniciar las series semifinales. "Autoridades de ACLAV y de los clubes acordaron la medida en una videoconferencia realizada este lunes luego de que el Gobierno de la Nación anunciara la extensión del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio hasta el próximo 13 de abril", explicó el comunicado. "De esta manera, la edición 2019/2020 de la LVA no tendrá un equipo campeón, al darse la imposibilidad de definir el título en cancha. Para la confección del fixture de la temporada próxima y demás aspectos en los que resulte necesario, se tendrán en cuenta las posiciones al cierre de la Fase Regular 2019/2020", detalló.



