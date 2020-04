El SAME comenzó a funcionar en su nueva sede

La estructura tiene instaladas calefacción y aire acondicionado y está conectada a la red cloacal. Además, el predio posee estacionamiento techado para las tres ambulancias. El intendente Abella, quien trajo el servicio a la ciudad en 2018, encabezó la inauguración de la flamante base que funciona en Salmini y Rawson. Lo acompañaron el secretario de Seguridad y Prevención Ciudadana, Abel Milano -responsable político del servicio-; la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, y la vice, Eleonora Penovi; y el secretario de Obras Públicas, Sergio Agostinelli, encargado de la construcción de la sede. Pese a la pandemia de coronavirus, importantes inversiones municipales siguen su rumbo. Así lo confirma la inauguración de la nueva base del SAME en calle Salmini, una ubicación más estratégica para un servicio clave que el intendente Abella hizo desembarcar hace casi dos años. Precisamente, el jefe comunal encabezó este miércoles por la mañana la presentación de la flamante base, emplazada en la misma manzana donde se encuentran las oficinas del 911 y la división de drogas ilícitas de Policía Bonaerense. Lo acompañaron el secretario de Seguridad y Prevención Ciudadana, Abel Milano -responsable político del servicio-; la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, y la vice, Eleonora Penovi; y el secretario de Obras Públicas, Sergio Agosti-nelli, encargado de la construcción de la sede. "La obra consistió en la construcción de un módulo con fondos que nos habían dado Provincia y Nación. Consta de un comedor, baños y dormitorios", precisó Agostinelli en ronda de prensa. La estructura tiene instaladas calefacción y aire acondicionado y está conectada a la red cloacal. Además, el predio posee estacionamiento techado para las tres ambulancias que componen el servicio, en el que trabajan seis personas por turno. Hasta el momento, el servicio tenía sede en una casa de calle Pueyrredón entre Ameghino y Lavalle. Para salir fuera del casco céntrico, la opción rápida para sus ambulancias era hacer el bucle por debajo de la Ruta 6. Cuando el cerramiento al tránsito se levante tras la pandemia, esa vía será reemplazada por el acceso del Arco. "El SAME puede operar ahora más cómodo de como lo estaba haciendo", sintetizó Agostinelli. En un contexto de pandemia y cuarentena obligatoria, el proyecto tuvo prioridad municipal dentro del plan de obras públicas con el objetivo de agilizar el servicio del SAME que, se prevé, ahora llegará más rápido a cualquier punto de la ciudad.

