Confirmaron otros dos casos de COVID-19 en Campana; serían autóctonos

DARÁN A CONOCER LOS PARTES OFICIALES CADA MEDIODÍA El Municipio de Campana informó que comenzará brindar partes diarios sobre la evolución de la pandemia de Covid-19 todos los días a las 12 horas. Asimismo, comentó que solo difundirá datos de los casos confirmados y no -como lo venía haciendo- de los sospechosos, debido a que la definición clínica ha cambiado y su número se vería incrementado en las próximas semanas. El lunes, el Ministerio de Salud de la Nación modificó la definición de caso sospechoso: ahora se lo considerará al paciente que presente fiebre y tenga por los menos un síntoma respiratorio (tos, dolor de garganta y dificultad respiratoria) sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica y que haya estado en los últimos 14 días en alguna de las zonas del país en las que se considera que hay transmisión local o por conglomerados. Ambos están internados en el Hospital Municipal San José, a donde ingresaron el lunes por la noche con fiebre y dificultad respiratoria. Las autoridades sanitarias creen que se contagiaron en la ciudad, por lo que solicitaron a la población extremar las medidas de prevención y el aislamiento social. Las autoridades sanitarias irrumpieron con celeridad entre el grupo de periodistas que aguardaba el comienzo de la conferencia de prensa en la nueva sede del SAME. No venían a confirmar una noticia más, sino dos casos de coronavirus que -se sospecha- son los primeros de contagio autóctono registrados en la ciudad. Los pacientes son un hombre de más de 80 años y una mujer en sus cuarentena, quienes ingresaron el lunes por la noche al Hospital Municipal San José con fiebre y dificultad respiratoria, fueron analizados el martes y ayer por la mañana confirmaron que padecen Covid-19, enfermedad que les provocó un cuadro de neumonía. Para contrariar las estadísticas, la paciente más joven es la que peor estado general presenta, encontrándose internada en terapia intensiva. El hombre se encuentra estable y en aislamiento protocolar. Ambos vecinos se encontraban cumpliendo la cuarentena general y obligatoria, carecen de relación entre sí, no tienen antecedentes de viaje al exterior ni creen haber mantenido contacto estrecho con alguien que lo haya hecho. Por eso, la Municipalidad advirtió que ha comenzado la propagación comunitaria del virus y pidió a la población extremar los cuidados. "Hay casos que no están siendo identificados porque por ahí son muy leves y están generando algún contagio en la comunidad", señaló Cecilia Acciardi, secretaria de Salud. Y añadió: "Asumiendo que hay circulación local, avisamos que por favor se extremen los cuidados, el aislamiento social, que solamente salgan las personas que tienen un trabajo esencial". Las medidas de prevención incluyen el lavado frecuente de manos con jabón, la desinfección del calzado y las bolsas o envoltorios que se traigan desde fuera de casa, toser o estornudar sobre el pliegue del codo y evitar compartir mate o vasos. El uso de barbijos está indicado solo para aquellas personas que se presenten con síntomas en un centro médico. "Tenemos que cuidar los recursos y sobre todo los descartables, que se van a usar mucho alrededor del cuidado de los enfermos", comentó Acciardi. Las autoridades sanitarias desplegaron el protocolo nacional sobre las familias y contactos estrechos de los vecinos afectados por Covid-19, quienes se encuentran aislados y en seguimiento, al tiempo que reforzaron el cuidado del personal médico y auxiliar del Hospital San José, recursos humanos vitales para combatir la pandemia en esta nueva fase. Entre las medidas que se están adoptando para evitar la propagación del contagio, la Secretaría de Desarrollo Social acordó con el Sindicato de Trabajadores Municipales la disposición del camping gremial en Las Acacias como albergue para los trabajadores que no quieran regresar a sus hogares por estar expuestos al virus (ver recuadro). Por el momento y a falta de una terapia específica contra la enfermedad, los pacientes internados en el Hospital San José están recibiendo tratamiento asistencial, que consiste en controlar la fiebre y brindar asistencia respiratoria. "Cualquier persona que tenga un resfrió, algo banal sin dificultad respiratoria, lo ideal sigue siendo quedarse en su domicilio aislado y extremar las medidas dentro: no compartir mate, utensilios, vasos", manifestó Acciardi, quien además recordó que está disponible una guardia médica telefónica las 24 horas en casos de sospechar infección por Covid-19. Solo hay que comunicarse a la Mesa de Enlace municipal. Hasta el momento, Campana registró tres enfermos de coronavirus: el primero fue el caso de la vecina fallecida el jueves en el Hospital Austral de Pilar, donde se encontraba internada desde antes del inicio de la cuarentena por otras afecciones. En la región también confirmaron casos Escobar (7), Pilar (13), Exaltación de la Cruz y Zárate (1).

Cecilia Acciardi, secretaria de Salud, señaló: “Asumiendo que hay circulación local, avisamos que por favor se extremen los cuidados, el aislamiento social y que solamente salgan las personas que tienen un trabajo esencial". PERSONAL SANITARIO PODRÁ HOSPEDARSE EN EL CAMPING DEL SINDICATO MUNICIPAL Ante la preocupación del personal sanitario del Hospital Municipal San José y otras dependencias estatales por eventuales contactos con personas infectadas de coronavirus, se dispuso las instalaciones del camping del Sindicato Municipal para su hospedaje mientras dure la pandemia. La medida fue posible gracias a un acuerdo entre el gremio y la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio. Se informó que el salón de eventos fue acondicionado con colchones y frazadas. Las instalaciones cuentan además con baños, duchas, cocina y áreas de recreación. Según Carlos Barrichi, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, la decisión de poner a disposición el camping fue motivada por la creciente incertidumbre en enfermeras y auxiliares del nosocomio local, quienes no desean ser foco de contagio en sus hogares tras regresar del trabajo. Destacó asimismo que el hospedaje también es abierto a los médicos. "Es un aporte que hace el Sindicato pensando en el bienestar y la salud no solo de los trabajadores municipales sino también de sus familias", expresó Barrichi.

