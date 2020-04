Veterinarios aseguran que las mascotas no se contagian ni transmiten el coronavirus

"No hay evidencia de que el coronavirus pueda contagiar a los animales domésticos y tampoco que estos la puedan transmitir a personas ni a otros animales", indicaron. La Federación Veterinaria Argentina (FEVA) afirmó que "no hay evidencia de que el coronavirus pueda contagiar a los animales domésticos y tampoco que estos la puedan transmitir a personas ni a otros animales". "Nosotros nos basamos en los comunicados de los organismos internacionales y de momento no se reportó ningún caso de mascotas contagiadas", señaló a Télam Héctor Otermin, presidente de FEVA y aseguró que su institución -que nuclea a Colegios Veterinarios de las grandes ciudades del país- hasta el momento no recibió el reporte de ningún caso. Precisó que "en el mundo tampoco" y que "sólo hubo una sospecha, en dos mascotas de países orientales, pero que no se confirmó ni se desmintió, y es muy probable que se trate de un tipo de coronavirus que tampoco sería el Covid-19". El presidente de FEVA puntualizó que "los perros y los gatos pueden sufrir enfermedades producidas por otros tipos de coronavirus, para los que se los suele vacunar en forma preventiva", pero explicó que "aún este tipo de coronavirus tampoco afecta al ser humano". Otermin advirtió que "muchas veces las personas se confunden respecto a este tipo de coronavirus que puede afectar eventualmente a las mascotas y se alarman innecesariamente". En la misma línea se difundió días atrás en una declaración del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona (COVB) y expertos del Centro de Investigación en Sanidad Animal (IRTA-CReSA) y de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), quienes aseguraron que los animales domésticos no se contagian del coronavirus SARS-CoV-2 ni transmiten la enfermedad Covid-19. "En el caso de una persona que sufra Covid-19 -explican los veterinarios españoles- pueden seguir manteniendo a sus mascotas en casa, siempre con las medidas de precaución que pasan por mantener distancia con el animal y utilizar mascarilla", aunque está "totalmente contraindicado poner una mascarilla al animal". Por su parte, la Real Sociedad Canina solicitó no poner barbijos a los perros para protegerlos del Covid-19, ya que con ello solo se consigue estresarlos. Esta opinión la comparte el presidente de FEVA, "ya que la recomendación de barbijos, ya se explicó sobradamente, es para aquellas personas infectadas por el virus y para los agentes sanitarios que los atienden". A fines de febrero fue la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) quien desmintió que un perro de la raza pomerania dio un "positivo débil" por coronavirus Covid-19 en Hong Kong y afirmó que "de momento, no existen evidencias científicas de que las mascotas como perros o gatos puedan padecer o transmitir este virus". Fuente: https://www.lavoz.com.ar/

Foto: Telam.



Veterinarios aseguran que las mascotas no se contagian ni transmiten el coronavirus

