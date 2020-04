Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad.

BASURA DESPARRAMADA

"Estado de la Calle Comelli y Sin Nombre (barrio Don Francisco). Todos los vecinos estamos hartos de esta situación que se repiten en forma recurrente. Pareciera que el Coronavirus y al Dengue quieren sumarle el Hantavirus", muestra Lorena.

PÉRDIDA SOLUCIONADA

"Les mando la foto que fue solucionado la pérdida de agua en Mitre 578, muchas gracias por la pronta respuesta", escribe Jorge.







CORREO DE LECTORES

Señor director de La Auténtica Defensa,

No les puedo enviar foto de lo que no existe. En el barrio Los Pioneros no hay red de agua corriente y tampoco red cloacas. Son cientos y cientos de pozos ciegos que contaminan las napas de agua de las que obligatoriamente tenemos que extraer de nuestros domicilios.

Luis Cuevas

DNI 10.435.378

Maffeis 603 - Los Pioneros