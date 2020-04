Señor director de La Auténtica Defensa,

No les puedo enviar foto de lo que no existe. En el barrio Los Pioneros no hay red de agua corriente y tampoco red cloacas.

Son cientos y cientos de pozos ciegos que contaminan las napas de agua de las que obligatoriamente tenemos que extraer de nuestros domicilios.

Luis Cuevas

DNI 10.435.378

Maffeis 603 - Los Pioneros