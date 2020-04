La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 02/abr/2020 Desde el Frente Grande:

"Flexibilizar la cuarentena, que la crisis la paguen los trabajadores y presionar al gobierno, es lo que busca Techint". Aseguraron desde el Frente Grande - Campana. La empresa de la familia Rocca, la mayor empresa privada con negocios en Argentina, cuya fábrica de caños sin costura Tenaris-Siderca se encuentra en nuestra ciudad, despidió el viernes pasado 27 del corriente a 200 trabajadores del obrador local y a otros 1300 de otras localidades del país. La medida afecta a 1500 trabajadores de la construcción, afiliados a la Uocra, a una semana del inicio de la cuarentena. Al respecto Gustavo Parravicini referente del Frente Grande-Campana (parte del Frente de Todos) aseguró que "ya el viernes 20, primer día de la cuarentena Tenaris -Siderca de Campana intentó mantener la producción como si nada, en un claro intento de violar lo dispuesto por el gobierno. Fue la acción de los trabajadores la que logró que la planta cumpla con lo dispuesto y solo las áreas ininterrumpibles trabajen. Ahora, Techint Ingeniería y Construcción (del mismo grupo empresario) despide 200 trabajadores aquí y otros 1300 en el resto del país como un arma de presión sobre el gobierno y la población en general para conseguir una flexibilización del aislamiento social o que la crisis la paguen solo los trabajadores". Este lunes, el Ministerio de Trabajo coordinó una videoconferencia con Techint y el gremio UOCRA, en la que dictó la conciliación obligatoria. Por otro lado Parravici consignó que "en una muestra de gran hipocresía, el día domingo Tenaris, que es una multinacional italiana con sede en el paraíso fiscal de Luxemburgo, publica una solicitada a toda pagina en la prensa local dando consejos de cuidado sobre el coronavirus al momento que lanzaba a la calle a 200 obreros de la construcción". "Compartimos la calificación de miserables con el que el presidente Fernández caracterizó a los empresarios que despiden trabajadores en este contexto". "Techint y su CEO Paolo Rocca, la mayor fortuna del país, no puede argumentar problema económico alguno a una semana de la cuarentena, es la mayor empresa privada del país y el gobierno debe actuar con firmeza para que los despidos del holding no sirvan de ejemplo a otros" siguió el titular del Frente Grande. "Ante el agravamiento de la crisis se demuestra que solo el estado puede aportar solución a los graves problemas que enfrenta la población, profundizando su acción para lograr equidad y justicia social. El "mercado "no tiene capacidad ni voluntad (según lo que demuestra Techint) de aportar a la lucha contra la pandemia y a lo que de ella deriva". Por otro lado Parravicini recordó "los antecedentes de complicidad de Tenaris con la última dictadura cívico militar que en la planta Siderca de Campana se tradujo en la desaparición de 39 trabajadores". En otro orden de cosas el Frente Grande se pronunció por un efectivo control de precios y las sanciones correspondientes ante el fuerte aumento de frutas, verduras y carne producidas desde la instauración de la cuarentena.

