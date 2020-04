Alejo Sarna "Los ex combatientes merecen un eterno homenaje"

El referente del Frente de Todos Campana, Alejo Sarna, se refirió al Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y sostuvo que "Hoy recordamos nuevamente el inicio del conflicto en el Atlántico Sur. Esta fecha nos permite reafirmar los derechos soberanos sobre las Islas, con la unidad de los Argentinos como premisa elemental a la hora de reivindicar que las Malvinas son Argentinas". "El inicio del conflicto por parte de la Junta Militar, barrió con todos los esfuerzos que se hicieron en materia de diplomacia por Argentina y que habían sido muy positivos, sobre todo en la década de 1960, cuando en el marco de la ONU se aprueba la resolución 2065 que insta a las partes a negociar la soberanía" explicó Sarna. Y agregó: "También en la locura de la dictadura militar de haber enviado a jóvenes soldados conscriptos a pelear una guerra contra una potencia militar como lo era Gran Bretaña, con el apoyo de OTAN y de la principal potencia militar de la época que era Estados Unidos. Muchos de estos jóvenes perdieron la vida en las Islas, y los que pudieron volver, al día de hoy, acarrean consecuencias". Para finalizar, Alejo Sarna aseguró que "Todos los años acompañamos a los veteranos de Malvinas a su tradicional vigilia en el Centro de Ex Combatientes de Malvinas de Campana, pero este año el contexto en el cual se encuentra el país en relación con la propagación del coronavirus y las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, no permite encontrarnos y abrazarnos. No obstante, eso no imposibilita que recordemos la fecha con el mayor de los respetos a quienes fueron a dar la vida por la patria, ratificando que la causa de Malvinas vive en el corazón y en la memoria colectiva de las y los argentinos. Los ex combatientes merecen un eterno homenaje por parte de todas y todos los ciudadanos de la Nación".

Foto de archivo: Alejo Sarna junto a los ex combatientes Héctor Castellano y Juan Carlos Gómez.



Alejo Sarna "Los ex combatientes merecen un eterno homenaje"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar