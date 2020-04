PROHIBEN DESPIDOS El Gobierno nacional prohibió por decreto los despidos "sin causa justa o disminución de trabajo y fuerza mayor" por el lapso de sesenta días. A través del decreto 329/2020, publicado el martes en el Boletín Oficial y con la firma de todos los integrantes del gabinete nacional, el Gobierno determinó la suspensión de los despidos por dos meses. El decreto se dicta "en el marco de la emergencia pública en materia económica, financiera,fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social", cuya ley ahora fue prorrogada anoche hasta el próximo 12 de abril. "Prohíbense los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de publicación (martes 31 de marzo) del presente decreto en el Boletín Oficial". SUSPENSIONES La automotriz General Motors decidió extender durante abril las suspensiones de los 1.500 trabajadores de la planta de Rosario, quienes percibirán el 70% de los salarios, debido a la profundización de la crisis por la pandemia del coronavirus. La medida afecta a los operarios de la planta de la empresa ubicada en General Alvear, en las afueras de Rosario, sobre la Ruta 9, y es la extensión de un acuerdo previo con el gremio de SMATA. POSTERGAN VENCIMIENTOS El Banco Central dispuso que los vencimientos de las tarjetas de crédito se postergarán hasta el 13 de abril, y redujo la tasa de interés para los saldos de financiaciones con esas tarjetas del 55% al 49%, se informó ayer. El organismo estableció también que los saldos impagos de créditos otorgados por entidades financieras, cuyas cuotas vencen entre este miércoles y el 30 de junio de 2020, no devengarán intereses punitorios. En el caso de los vencimientos de tarjetas de crédito, los clientes de las entidades podrán cancelarlos el 13 de abril, sin ningún recargo; la tasa de financiamiento no podrá superar el 49%, de acuerdo con lo dispuesto. "Cuando se trate de financiaciones de entidades financieras bajo el régimen de tarjeta de crédito, los vencimientos de resúmenes de cuenta que se produzcan entre los días 1 al 12 de abril de 2020 podrán ser cancelados por los clientes el día 13 de ese mes por el mismo importe del resumen y sin ningún recargo", explicó el Banco Central. BOLSOS DE LÓPEZ El Tribunal Oral Federal 1 dispuso ayer liberar parte de los dólares que le habían incautado al ex secretario de Obras Públicas José López en junio de 2016 para que sean entregados al hospital Garrahan. Se trata de parte del dinero que tenía en su poder la madrugada del 14 de junio de 2016, cuando fue detenido mientras intentaba esconder el botín millonario en un convento de General Rodríguez. Los jueces decidieron que 1.275.700 pesos y 1.988.139 dólares sean entregados al hospital Garrahan, tras disponer que el dinero sea liberado desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) donde se encuentra resguardado. José López fue condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar la tenencia de esos casi nueve millones de dólares que intentó esconder en un convento de General Rodríguez hace cuatro años.

2 de Abril de 2020

