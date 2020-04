Efemérides del día de la fecha: 2 de abril

P U B L I C



DÍA DEL VETERANO Y LOS CAÍDOS EN LA GUERRA DE LAS MALVINAS Instituido a través de la Ley Nº 25.370 en el año 2000, en este día se homenajea a los combatientes caídos y a los sobrevivientes que combatieron en la Guerra de las Malvinas. La bandera británica fue izada ilegítimamente en las Islas Malvinas en el año 1833 cuando el capitán inglés John Onslow, a bordo de la corbeta "HMS Clío", ocupó a la fuerza las islas y expulsó a toda la población argentina de las mismas. La protesta ante tal hecho se sucedió a lo largo de los años con una marcada negativa inglesa a negociar hasta que en el año 1966, por intermedio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ambos países dialogaron formalmente por primera vez; no obstante, nunca se pudo arribar a un acuerdo. En el año 1982, la deteriorada situación política, social y económica que atravesaba el país impulsó a la Junta Militar a incursionar en las Malvinas con la afirmación de recuperar la soberanía arrebatada ocultando detrás el objetivo de recuperar el apoyo de la sociedad. El 2 de abril del año 1982 las tropas argentinas desembarcaron en las Malvinas sorprendiendo a los soldados británicos que tuvieron que rendirse. La noticia no tardó en llegar a la primera ministra, Margaret Thatcher, que respondió enviando tropasa las Islas quebombardearon el aeropuerto de Puerto Argentino y procedieron, unos días después, a hundir el ARA General Belgrano. Además de la naturaleza deplorable de este último ataque que terminó con la vida de 323 argentinos surgió una gran polémica por encontrarse el buque fuera de la zona del área de exclusión trazado por los británicos. Más adelante, el hundimiento del HMS Sheffield golpeó el orgullo inglés por tratarse del primer buque de guerra hundido tras la Segunda Guerra Mundial. La guerra finalizó el 14 de junio del año 1982 con la rendición argentina; en el conflicto bélico murieron 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños, asimismo, se estima que 400 ex combatientes se suicidaron por traumas de la posguerra y la indiferencia de la sociedad. Cabe destacar que, según datos oficiales, el 70% de los soldados argentinos tenían entre 18 y 20 años. PAPELÓN EN LA PAZ "Es inhumano jugar en la altura" había dicho el entonces director técnico de la Selección, Daniel Passarella, suscitando el rechazo y enfado de los bolivianos que acusaron al seleccionado de cobardes. Transcurría el año 1997 cuando por las Eliminatorias del Mundial Francia 98´ ambos equipos se cruzaron en el Estadio Hernando Siles de La Paz en un clima marcado por la tensión. Apenas 7 minutos después de que el árbitro hiciera sonar su silbato, los locales abrieron el marcador con un potente gol de cabeza de Marcos Sandy, sin embargo, una patada mortal del delantero Iván Castillo permitió que "Pipo" Gorosito empatara el partido desde el punto de penal. Sin embargo, enlos 3 minutos del complemento Fernando Ochoaizpur convirtió el gol que le dio la victoria definitiva a Bolivia luego de un ataque que puso en evidencia el desorden de la defensa "albiceleste." Eso detonó la ira de los argentino que, con total falta de profesionalismo, se volcaron a agredir a los rivales con patadas descalificadoras y hasta cabezazos que valieron la expulsión de "Nacho" González, Nelson Vivas y Gustavo Zapata. Pero todo empeoró cuando el utilero del equipo boliviano le pego una piña en el pómulo derecho al delantero Julio Cruz provocando que los 8 jugadores restantes empezaran una pelea con el cuerpo técnico local. Cubriéndose la cara con las manos, Cruz abandonó la cancha escoltado por Passarella y Diego Cagna hacia el vestuario. Cuando los ánimos se calmaron el partido continuó sin modificarse el resultado. La polémica del encuentro se agravó cuando salieron a la luz las fotos de Cruz ensangrentado por un corte pero en el pómulo izquierdo: "en el vestuario tenía sangre en la cara, no entendía nada y todo parecía un mal sueño. Bien no sé cómo fue. Creo que cuando me pegaron la primera piña. Cómo si tuviera un anillo en la mano" fueron las palabras del agredido. SE ESTRENA "2001: ODISEA DEL ESPACIO" Un día como hoy en el año 1968, se estrenaba la película "2001: Odisea del espacio" en el "Uptown Theatre." Dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Keir Dullea y Gary Lockwood, la película está basada en el cuento "El centinela" de Arthur C. Clarke. Respecto a la escasez de diálogo, Kubrick explicó:"para alcanzar el subconsciente de los espectadores es necesario prescindir de las palabras y penetrar en el mundo de los sueños y los mitos […]He querido que el film, con su contenido emocional y filosófico, alcance al espectador a un nivel profundo de conciencia, igual que la música".





Efemérides del día de la fecha: 2 de abril

