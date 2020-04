Alejandra Dip





La Semilla es el florecer. Crecimiento, creatividad, maduración, concreción. Resurgir de las cualidades. Liberación de estructuras que pesan. DÍA 251 DEL AÑO MAGO 1. DÍA 27 LIMI ,6TO DE LA CUARTA HEPTADA (AMARILLA) DE LA LUNA 9, SOLAR. Kin 4 Semilla 4 guiada por el Sol. Tono 4 es la base, es la forma, es un tono estable. La Semilla en el 4 nos marca como vamos a hacer para llevar a cabo el propósito que nos pide el Dragón 1, durante estos 13 días, como vamos a hacer para comenzar algo nuevo, renacer, re gestarnos, confiar, nutrirnos. La Semilla nos insta a buscar el lugar justo, la tierra negra, abonada, rica, para sembrar ahí y que sea garantía de crecimiento, florecimiento, brote, flor, fruto. La tierra a sembrar puede ser una relación, un trabajo, nosotros mismos, una idea, un proyecto, cualquier cosa que deseemos empezar, una o varias cosas, un amor, porque esta trecena tiene la sanación en la relación, está la Mano en el Tono 7. Vamos a crecer en relaciones, se viene el amor, conectarnos con el deseo, empezar a romper todo lo que no va y la Noche que nos marca el ritmo interno en el Tono 3 nos hace tratarnos con abundancia, amor a nosotros primero y amor después hacia afuera. Comprometidos. Gran trecena la del Dragón, la iniciática, la primera, fuerte, intensa. Canalicemos las energías para que todo fluya a favor, para que nuestra semillita sea planta frondosa, se llene de brotes, de pimpollos, de flores a granel y luego frutos deliciosos. Excelente día para buscar un hijo. Las parejas que estén en búsqueda a tenerlo en cuenta. Si hoy no estamos en eje, esta energía nos puede predisponer a estar controladores, asfixiantes, o a sentirnos asfixiados. Estructurados, hacernos los open mind, pero estar todo lo contrario. El Tono 4 afecta la muñeca derecha e intestinos, como estemos de esas zonas, será reflejo de cómo nos organizamos (desde los pensamientos, emociones, sentimientos) y como hacemos las cosas. Son tiempos difíciles en Argentina y en el mundo solo nuestro pensamiento positivo nos puede predisponer a estar mejor. Veamos el vaso medio lleno y en crecimiento aunque cueste. Toda crisis genera oportunidad, de las crisis se crece, se aprende, se pone la creatividad al servicio, se inventa, ¡PONGAMOSLA EN MARCHA YA! IN LAK´ECH. alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Mago 1:

Semilla 4 - Energía del Jueves 02/04/2020 - Onda Encantada del Dragón (Sincronario de 13 Lunas)

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar