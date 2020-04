La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 02/abr/2020 Semanario del Pescador:

Sugerencias en equipos de pesca para el pejerrey

Por Luis María Bruno







No son pocas las veces que me llegan consultas con respecto a la pesca del pejerrey y cuáles son las mejores boyas, colores y equipos. En cuanto a las boyas, podemos decir, que depende mucho del lugar dónde se utilicen. Es decir, si estamos tratando de pescar pejerreyes desde un muelle ahí tendremos una visión estupenda con respecto a las boyas por estar en una posición mucho más alta de la altura del agua y aquí se puede utilizar una línea tradicional de tres boyas del tipo Yo – Yo de unos 15 a 20 mm con un puntero el cual puede ser de poco peso. Si la distancia que vamos a arrojar las líneas es cercana al muelle o más pesado o cargado si deseamos lograr mayor distancia, si quisiéramos llevar a cabo la pesca desde la costa en donde vamos a estar a una misma altura que el agua aquí se imponen boyas un tanto más grandes pueden ser redondas del tipo ping pong o del tipo chupetonas en donde seguramente las vamos a ver mucho mejor y vamos a tener mucho más marcada la corrida de las mismas por la llegada del pejerrey. En la pesca de embarcado depende mucho de dónde se realice ya que cambia considerablemente por el oleaje, pero en líneas generales teniendo la precaución de que tengamos una separación de entre 1,10 y 1,20 metros entre boya y boya bastará para que no perdamos de vista a ninguna de ellas cuando trabajen entre las olas, caso que se da mucho en ríos como el Paraná Bravo, Río Uruguay y Río de la Plata. Allí sí se trabaja con la embarcación a la deriva o al garete, las boyas también tienen que tener un tamaño relativamente considerable para no perderlas de vista a la distancia ya que acompañando el garete de la embarcación se las trabaja con el Pick-Up del reel abierto, dejando salir el nylon o multifilamento para evitar el frenado de la deriva de las boyas y así evitar que las brazoladas y carnadas se levanten no trabajando de esta forma en la profundidad deseada. Lógicamente que por más grandes que las boyas sean tienen que mantener una buena relación con su peso y ser lo más livianas posibles ya que si el pejerrey nota la resistencia de estas en el agua es casi seguro que largará la carnada. Entre las más livianas y antiguas se encuentran las confeccionadas con madera balsa. Un detalle muy importante también en las boyas que utilicemos es recordar la marca y el fabricante. Así si en algún momento se nos rompe alguna boya de una línea que no funciona excelentemente bien se podría tratar de conseguir la misma. Por otra parte, si al contrario el funcionamiento en el agua es pésimo no repetir la compra en boyas de esa marca. En cuanto a los colores de las boyas podemos decir también que la lógica nos indica que con sol de espalda se pueden usar boyas de colores claros, ejemplo verdes limón o blancas y con sol de frente se imponen boyas oscuras de colores como las naranja o negras. Pero en realidad el mejor color y tamaño de boyas está dado por la vista del pescador y para mí las mejores boyas son justamente las que el pescador ve mejor a la distancia. En cuanto a cañas hay muchos modelos y marcas en el mercado y también todas son muy buenas depende del uso que se le dé a la misma, lo que si podemos decir que en este estilo de pesca se imponen cañas que van de los 3,60 a los 4,20 metros siendo las más usuales las de 4,00 metros, tanto para realizar lances de costa o muelles como para la pesca de embarcado. A lo que hay que ponerle mucha atención es al peso de la caña ya que si vamos a pescar todo el día con ella en la mano y más si es caminando un muelle llegará el momento en que dependiendo del peso no la soportemos más y se nos cansará el brazo. En cuanto a los reeles mi preferencia está en los reeles frontales chicos de poco peso, buena recuperación y con una capacidad mínima de nylon o multifilamento de unos 100 metros, aunque hoy por hoy también se impusieron mucho en esta pesca los reeles del tipo huevitos, es de tener en cuenta que si se utiliza nylon o monofilamento al mismo tenemos que colocarle flota línea en pasta o aerosol para de esta forma evitar que el mismo se hunda y forme panza bajo el agua, cosa que no ocurre con el multifilamento ya que dada su composición este flota en el agua. Bueno amigos estas son solo algunas sugerencias, nos quedan muchos temas más para abordar con respecto a esta apasionante pesca que mueve a miles de pescadores por todos los ríos y lagunas del país, los que a su vez favorecen a las distintas localidades con la contratación de servicios, compra de carnadas, hotelerías, restaurant, comercios, estaciones de servicio y mucho más. En nuestro programa televisivo Nº 821 repasamos los elementos de seguridad para la navegación costera restringida y los elementos de identificación, los que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas entérate del más completo informe del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.







Semanario del Pescador:

Sugerencias en equipos de pesca para el pejerrey

Por Luis María Bruno

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar