Breves: Deportivas

2 de Abril de 2020







NO HABRÁ WIMBLEDON La ATP y WTA anunciaron conjuntamente la suspensión de los circuitos hasta el 13 de julio de 2020, debido a la pandemia del coronavirus. Esta prolongación afectó a uno de los Grand Slams más importante del año, Wimbledon, torneo más prestigioso del tenis mundial. El campeonato que se desarrolla sobre césped en el All England de Londres sufrió así la primera suspensión de su historia, por fuera de las nueve ediciones que se cancelaron por la Primera y Segunda Guerra Mundial (1915-18 y 1940-45). Además de Wimbledon, la suspensión afecta a la totalidad de la gira europea sobre césped ATP y WTA, incluidos los eventos ATP en ´s-Hertogenbosch, Stuttgart, Queen´s, Halle, Mallorca y Eastbourne, así como los eventos de la WTA en´ s- Hertogenbosch, Nottingham, Birmingham, Berlín, Eastbourne y Bad Homburg. La suspensión afecta a todos los niveles, al ATP Challenger Tour, así como el ITF World Tennis Tour. Actualmente, los torneos que se llevarán a cabo a partir del 13 de julio de 2020 están planeando continuar según el calendario establecido. HASTA JUNIO, AL MENOS La Unión de Fútbol de Rusia (UFR) suspendió este miércoles la liga y el resto de competiciones nacionales hasta el 31 de mayo debido al coronavirus, que ha infectado ya a casi 2.800 personas en este país. El comunicado federativo consideró la epidemia de coronavirus una circunstancia irreversible y un asunto de fuerza mayor que hace imposible la práctica del fútbol a nivel profesional. El Zenit San Petersburgo, en el que juegan los argentinos Emanuel Mammana, Emiliano Rigoni y Sebastián Driussi, es líder del campeonato a falta de ocho jornadas para el final con nueve puntos de ventaja sobre Lokomotiv y Krasnodar, sus más inmediatos perseguidores. La liga rusa fue una de las últimas en suspender su competición el pasado 17 de marzo. En el país se han detectado ya 2.777 casos de COVID-19 y se han registrado 24 muertes. NADADORES CONTAGIADOS Nueve miembros del equipo húngaro de natación, entre ellos Boglárka Kapás, campeona mundial en Gwangju 2019 en 200 metros mariposa, dieron positivo en el test de coronavirus, la pandemia que afecta más de 175 países del mundo. Aunque la Federación Húngara de Natación (MÚSZ) no ha publicado nombres en su comunicado de anoche, tanto Kapás, como otros colegas suyos, entre ellos Dominik Kozma, Dávid Horváth y Richard Bohus, comunicaron públicamente el resultado de las pruebas a las que se sometieron. El comunicado del MÚSZ señala que los nadadores contagiados han participado en entrenamientos en el extranjero, sin especificar los países, y que permanecerán en cuarentena durante 14 días. "Ninguno de los nadadores requiere tratamiento especial", subraya la nota. F1: ASTON MARTIN La Fórmula 1 recuperará una de sus marcas icónicas: Aston Martin. El equipo Racing Point confirmó oficialmente que se unirá a ellos en 2021 y formarán el nuevo equipo que se denominará Aston Martin F1 Team, pese a que la reglamentación nueva de la categoría finalmente entrará en vigencia en 2022. La marca británica renombrará al equipo de Otmar Szafnauer desde 2021 y Lawrence Stroll, el empresario y propietario del conjunto, adelantó que este cambio añadirá presión y aumentará las expectativas.







