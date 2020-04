La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 03/abr/2020 Montan una guardia transitoria frente al sanatorio de la UOM







Son tres contenedores sanitarios que permanecerán sobre la calle Belgrano, que estará cortada al tránsito a esa altura mientras dure la emergencia sanitaria del coronavirus. A partir de ayer por la tarde la calle Belgrano está cortada al tránsito vehicular entre Luis Costa y Dellepiane, donde se encuentra el Sanatorio Vandor de la Unión Obrera Metalúrgica, dado que esa entidad montó una guardia transitoria conformada por tres contenedores sanitarios. La idea, que replica un modelo similar ya operativo en el sanatorio que ese gremio tiene en San Nicolás, es recibir a pacientes y derivar a aquellos sospechados de ser portadores de Coronavirus por un circuito diferenciado. Así, uno de los contenedores hace las veces de sala de espera, en otro se recibirán a pacientes sintomáticos o con sospechas de índole respiratorios; mientras que en el último se atenderán y derivarán el resto de las consultas. La estrategia se complementa con otras medidas adoptadas en el edificio del sanatorio propiamente dicho, donde por ejemplo se implementó el sistema "Triage" para establecer prioridades de atención de acuerdo a la urgencia y no por el orden de llegada; y el aislamiento de un sector de internación, exclusivo para pacientes con sospecha o diagnosticados con coronavirus. En ese sentido, también trascendió que la terapia intensiva del lugar no es un espacio abierto, sino que cada paciente está aislado en cubículos y se dispone de 8 respiradores: 6 para uso, y 2 de respaldo. La instalación de los contenedores mencionados más arriba, contó con la autorización y asesoramiento de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad donde se estudió la posibilidad de no tener que cortar Belgrano pero dado la pronunciada pendiente existente en el lugar, lo más conveniente fue instalarlos de manera transversal. Así, también se decidió que los transportes públicos que bajaban por Belgrano hasta la Estación de Ferrocarril, ahora doblarán por Luis Costa hasta San Martín, y desde ahí continuarán con su recorrido habitual hacia la plaza Eduardo Costa.





Los contenedores sanitarios son 3 y comenzaron a instalarse ayer por la mañana. De no mediar inconvenientes, se preveía que hoy estarían operativos.

Sin llegar hasta la estación, los colectivos ahora doblan por Luis Costa para buscar San Martín. #Dato consultorios externos UOM. Montaron tres módulos de guardia externa frente al Sanatorio Augusto T. Vandor de #Campana. Esto permitirá agilizar la atencion y priorizar urgencias. Se pide colaboración a la población concurriendo solo por emergencias.#coronavirus pic.twitter.com/twAoEVNOse — Daniel Trila (@dantrila) April 3, 2020

Montan una guardia transitoria frente al sanatorio de la UOM

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar