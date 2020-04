Ya son 365 los detenidos por violar la cuarentena

Los aprehendidos por no acatar el decreto nacional que dispone el aislamiento social, preventivo y obligatorio por Coronavirus, ya superaron los trescientos en Campana. La Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana del Municipio informó este jueves que ya son 365 los aprehendidos por violar el decreto nacional que dispone el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de Coronavirus. Las detenciones surgieron a partir de los distintos controles que realizan las distintas fuerzas policiales nacionales y provinciales que se encuentran operando en Campana, tales como, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Comando de Patrulla, Comisaría, Policía Local de Campana, GAD Zárate Campana, Destacamento Alto Los Cardales y Grupos de Refuerzo de Caballería , Infantería y UTOI. Los efectivos policiales, día a día intensifican los controles en la vía pública, no solo en los lugares donde se han instalados retenes para el acceso de la zona céntricas, como también en los distintos barrios. Con intervención del Juzgado Federal de Campana a cargo del Dr Adrián González Charvay, a los implicados se les labró actuaciones penales por Infracción al Artículo Nº 205. Según informaron, estos controles se van a seguir realizando con el fin de que los vecinos -que son los menos- se queden en sus domicilios cumpliendo la cuarentena a fin de no solo por el cuidado propio, sino que por toda la comunidad. Además, recordaron que está prohibido realizar reuniones de personas en la vía pública sin mantener las medidas dispuestas por el Ministerio de Salud. Lo mismo ocurre con la concurrencia y permanencia en espacios públicos . Desde el área de seguridad también recordaron el estricto cumplimiento del horario de cierre de comercios de acuerdo a la ordenanza municipal decretada por el intendente Sebastián Abella a fin de reforzar las medidas preventivas.

Fuerzas policiales nacionales y provinciales realizan controles en toda la ciudad para garantizar el cumplimiento del aislamiento social.











