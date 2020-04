La radio como alternativa para mantener el contacto escolar en tiempos de pandemia

P U B L I C



Para "sostener el vínculo" con sus alumnos, el CENS 456 que funciona en la UP 57 del complejo carcelario de nuestra ciudad realiza un envío semanal a través de FM Santa María. "Son todos contenidos ideados y producidos por docentes", explicó el Director Lucas Giménez. Las medidas establecidas para evitar la propagación del coronavirus han obligado a buscar alternativas en diferentes ámbitos para darle continuidad a trabajos, emprendimientos, proyectos y, también, a los ciclos lectivos. En ese contexto, el Centro Educativo de Nivel Secundario (CENS) 456 que funciona en la flamante Unidad 57 del complejo carcelario de nuestra ciudad se encontró con otra dificultad a superar: la falta de contacto virtual con sus alumnos. Es que, dada la pandemia, los chicos allí alojados no están recibiendo visitas y tampoco cuentan por ahora con teléfonos celulares. Ante esa situación, desde el CENS 456 encontraron en la radio una solución. "Queríamos sostener la continuidad pedagógica y, sobre todo, mantener el vínculo entre docentes y alumnos", explica el campanense Lucas Giménez (46), Director del establecimiento. Así fue que tras un rápido contacto con la FM Santa María (91.3Mhz) lograron obtener dos horas semanales de la programación para, a través de ellas, poder llegar a los 358 chicos de 18 a 21 años que iniciaron el Ciclo Lectivo 2020 en el CENS 456. "Son todos contenidos ideados y producidos por los docentes. Son audios que vamos recolectando por WhatsApp, que luego transformamos en MP3 y que, finalmente, un profesor edita y transforma en un programa de una hora de radio. La idea es que se sostenga el vínculo con los chicos e invitarlos a reflexionar sobre diferentes temas", detalla Giménez sobre este proyecto denominado "Palabras que liberan". Para ello, en estos días han aprovechado fechas muy significativas de la historia reciente de nuestro país como el 24 de marzo y el 2 abril, por ejemplo. También, obviamente, se ha repasado lo que está sucediendo a nivel mundial con la pandemia de coronavirus. Hasta el momento solo se ha emitido el primer programa, que salió al éter el pasado domingo a las 8.00 y que fue repetido el miércoles a las 7.00. Este domingo, nuevamente a las 8.00, será el turno del segundo envío, que también tendrá repetición el miércoles desde las 7.00 y que sumará contenidos de docentes del CENS 455 que funciona en las Unidades 21 y 41. Estos días y horarios fueron informados a la Dirección de la UP 57 y también a los guardias, quienes se transformaron en intermediarios para llegar a los chicos y que éstos puedan sintonizar los programas. Además, los contenidos están siendo subidos al Facebook con el que cuenta la institución (CENS 456 Campana). "Queremos agradecerle especialmente al Director de la UP 57, Gastón Collado, y al Director de FM Santa María, Gastón Molina, por apoyarnos y ayudarnos en esta iniciativa para sostener la continuidad pedagógica", cerró Giménez.

“La idea es que se sostenga el vínculo con los chicos e invitarlos a reflexionar sobre diferentes temas", detalló Giménez sobre este proyecto denominado “Palabras que liberan". UN AÑO DESPUÉS La Unidad Penal 57 fue inaugurada en febrero del año pasado en el complejo carcelario de nuestra ciudad (ubicado sobre Ruta 6) y es conocida, por sus instalaciones, infraestructura y posibilidades, como una "Unidad Modelo para Jóvenes" de 18 a 21 años que hayan cometido delitos menores. Así, el CENS 456 que allí funciona está transitando en este 2020 su segundo ciclo lectivo. "Hasta el momento el balance es sumamente positivo. Es una pena este parate que nos impone la pandemia, porque estábamos generando una curva ascendente después de un año de convocar y sumar chicos. En adultos, en estos contextos de encierro, todas las variables te llevan a que la curva sea descendente. En cambio, acá venimos bárbaro y habíamos arrancado fuerte después de los exámenes de diciembre y febrero", explicó Giménez. NO DUDAMOS EN APORTAR NUESTRO ESPACIO" Este proyecto "Palabras que liberan" que nació en el CENS 456 de la Unidad Penal 57 tiene como cómplice a la emisora local FM Santa María (91.3Mhz). "Para nosotros como radio significa continuar con nuestra tarea de servicio a la comunidad", explica su Director, Gastón Molina. "Uno de nuestros objetivos desde el comienzo fue generar un aporte positivo para la sociedad a través de una comunicación honesta, responsable y profesional. Y ante esta situación crítica de pandemia que estamos viviendo en el mundo y en particular en Campana no dudamos en aportar nuestro espacio de comunicación para que otras personas que hoy no pueden acceder a sus estudios de manera remota lo puedan hacer, aunque sea a través de clases radiales. Nos enorgullece poder aportar nuestro pequeño granito de arena dentro de esta realidad compleja que nos toca vivir", cierra Molina.

