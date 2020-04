IOMA garantiza la asistencia psicológica a distancia en el aislamiento.

En virtud del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por la pandemia del Coronavirus, IOMA resolvió garantizar la cobertura de asistencia psicológica a distancia, para que adolescentes y "adultxs" puedan continuar sus tratamientos psicoterapéuticos con sesiones virtuales, a través de un convenio con el Colegio de Psicólogos de la Provincia.

Se adoptó esta medida en conocimiento de las consecuencias psíquicas que un evento inesperado y disruptivo como el que estamos viviendo genera en las subjetividades.

Teniendo en cuenta que en el caso de "lxs niñxs" el tratamiento no presencial no es una opción, se decidió mantener y ampliar la cantidad de entrevistas de orientación a padres y madres, que son quienes deben "contenerlxs" en estos días difíciles y especiales, en particular a "aquellxs" con discapacidades o patologías graves que no pueden en este contexto asistir a sus tratamientos.

Estas medidas también adoptaron en conocimiento de la importancia de asistir y orientar a los adultos que cuidan de "estxs" menores.

Desde la Obra Social entendemos también que esta modalidad de atención tendrá una extensión diferente en el tiempo según las necesidades de cada grupo, de modo que en el caso de las personas adultas mayores podrán continuar con este tipo de asistencia hasta tanto sea seguro que concurran nuevo a los consultorios.