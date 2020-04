El valor de las cuotas de los colegios privados congelan aranceles y se comprometen a preservar las fuentes de trabajo

Fue en una reunión mantenida ayer entre el Ministro de Educación Nicolás Trotta con diferentes sectores de la educación privada de todo el país. El ministro remarcó el compromiso de las escuelas para abordar la realidad particular de cada familia Los colegios de gestión privada se comprometieron el jueves a preservar las fuentes de trabajo del personal docente y no docente, y congelar aranceles hasta que concluyan las medidas de aislamiento social para frenar el avance de la pandemia de coronavirus. Así se informó en un comunicado que emitió el Ministerio de Educación junto a los Estados provinciales, la ciudad de Buenos Aires y las cámaras que enrolan a las instituciones de enseñanza privada. El acuerdo fue firmado por las partes luego de la reunión por videoconferencia que mantuvieron con le ministro de Educación, Nicolás Trotta ante el reclamo de un posible descuento en la cuota mensual. En el acuerdo, los colegios privados se comprometen a preservar las fuentes de trabajo de docentes, no docentes, auxiliares y personal directivo, además de asegurar el pago de los salarios y adecuar las condiciones de trabajo remoto para preservar la salud de trabajadores y estudiantes. Otro punto es el congelamiento de aranceles y la retracción de los aumentos producidos antes de la entrada en vigor del Decreto Nº 260/2020 al valor que tenían antes del DNU. Si bien no habrá una disminución en la cuota mensual, sí se suspenderá la facturación de "servicios directos interrumpidos", como el comedor escolar, y de otros "servicios extra escolares". En el comunicado, las instituciones acordaron flexibilizar y extender las fechas de los vencimientos en el pago de cuotas y suprimir las multas e intereses cuando el abono del arancel no sea en "término". Los establecimientos educativos contemplarán la situación particular de las familias que necesiten una beca o una disminución en la cuota en caso de que sus ingresos se hayan visto afectados por la emergencia sanitaria y las medidas de aislamiento para frenar el coronavirus. Los colegios privados también se comprometieron a "no restringir el acceso a las herramientas de aprendizaje por cuestiones vinculadas al pago de los aranceles". Además de la firma del ministro de Educación, el documento está avalado por Norberto Baloira de la Junta coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina (COORDIEP); Rodolfo De Vincenci del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CAIEP); José Álvarez del Consejo Superior de Educación Católica (Consudec) y Martín Zurita de la Asociación de Colegios Privados de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA/JUNEP).

El ministro Trotta durante la videoconferencia mantenida ayer con representantes de la educación privada.



El valor de las cuotas de los colegios privados congelan aranceles y se comprometen a preservar las fuentes de trabajo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar