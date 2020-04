El profesional de la salud y Concejal, Rubén Romano, aseguró que el encuentro convocado ayer por el Jefe Comunal solo fue "de carácter informativo", y no hubo propuestas de participación para los profesionales que ofrecieron sumarse a las estrategias contra el Coronavirus. "Nos vamos un poco desilusionados. La idea de conformar un Consejo Médico para la lucha contra el Coronavirus todavía no es aceptada por el Intendente, y es una pena que la Comunidad se prive de toda la ayuda disponible en tiempos de mucha preocupación para todos" sostuvo el médico y Concejal del Frente de Todos-PJ, Rubén Romano, a la salida de la reunión convocada por el Departamento Ejecutivo anoche en el Hospital San José. "Sólo fue un encuentro de carácter informativo. Se nos dijo lo mismo que aparece en los medios de comunicación, pero no hubo propuestas de participación como se esperaba. Campana cuenta con excelentes profesionales que desinteresadamente se han puesto a disposición de la Comunidad, pero seguimos sin comprender por qué se rechaza este ofrecimiento" afirmó Romano. "Campana está ante la posibilidad histórica de hacer las cosas bien", de ser un ejemplo para los demás municipios, pero hay que trabajar juntos. Hoy por hoy no se conocen casos confirmados en nuestra Ciudad, ni la circulación del virus. Pero sabemos que esto puede cambiar de un momento a otro, y si se toman las medidas equivocadas, cuando salgan a buscar ayuda externa, puede ser demasiado tarde" concluyó el edil.

Para el Dr. Rubén Romano, “Campana está ante la posibilidad histórica de hacer las cosas bien".



Rubén Romano:

"Por ahora el Intendente no aceptó la colaboración de un Consejo Médico"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar