Efemérides del día de la fecha: 3 de abril

DÍA DEL PERSONAL DE CASAS PARTICULARES Instituido a través de laResolución de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares Nº 3 del año 2015, en este día se conmemora la promulgación del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, Ley Nº 26.844, en el año 2013; en el mismo se abracan los derechos, la documentación, la remuneración, las licencias, la maternidad y la extinción del contrato de trabajo. Asimismo, se define al personal de casas particulares como "toda prestación de servicios o ejecución de tareas de limpieza, de mantenimiento u otras actividades típicas del hogar: […] la asistencia personal y acompañamiento prestados a los miembros de la familia o a quienes convivan en el mismo domicilio con el empleador, así como el cuidado no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad." En esta jornada se homenajea al personal de casas particulares por su labor diaria. SE FUNDA BOCA Ocurrió en el año 1905 cuando un grupo de adolescentes unidos por el fútbol, el barrio y la inmigración italiana decidieron fundar su propio club. Esteban Baglietto, Alfredo Scarpatti, Santiago Sana y los hermanos Juan Antonio y José Teodoro Farenga se reunieron después de la escuela en la casa del primero, no obstante, realizaron tanto escándalo que el padre de Baglietto terminó echándolos; la conversación continuó en la Plaza Solís, donde naturalmente se eligió el nombre del barrio y, por iniciativa de Sana, que quería homenajear el origen inglés del deporte, se le agregó el "Juniors." Unos días después, Boca Juniors jugó su primer partido contra el club Mariano Moreno en la cancha de Independencia Sud, lugar en el goleó al rival 4 a 0 con goles de José Farenga, Juan Farenga (2) y Santiago Sana. En ese entonces, el club naciente vestía una camiseta blanca con líneas negras, confeccionada por Manuela Farenga, pero había un problema y ese era que el club Nottingham de Almagro lucía una camiseta similar por lo que ambos equipos decidieron resolver la cuestión jugando un partido que finalizó con la derrota "xeneize." Así, se dejó de usar la camiseta en el año 1907 y se buscó nuevos colores para vestir; fue Juan Bricchetto, trabajador del puerto, quien decidió elegir los colores del club a partir de la bandera del primer barco que pasase por La Boca que, finalmente, resultó ser la de Suecia. En el año 1913 el equipo debutó en Primera División ganándole 4 a 1 a Estudiantil Porteño; ese mismo año,jugó su primer partido contra su eterno rival, River Plate, que terminó perdiendo 2 a 1. Más adelante, en el año 1919, obtuvo su primer título al consagrarse campeón de la Copa Campeonato 1919 con un plantel conformado por leyendas como Alfredo Garasini, Pedro Calomino y Américo Tesoriere. En la década de 1920, Boca arrasó en los campeonatos al consagrarse campeón de la Primera División (1919, 1920, 1923, 1924, 1926 y 1930), la Copa Carlos Ibarguren (1919, 1923 y 1924), la Copa Competencia (1919 y 1925), la Copa de Honor (1920), la Copa Estímulo (1926) y se convirtió en el primer equipo argentino en competir en Europa. Con una historia marcada por la gloria y altibajos con fuertes repercusiones, Boca Juniors se consolidó como uno de los equipos más importantes del país. SE ESTRENA "LA HISTORIA OFICIAL" Un día como hoy en el año 1985, se estrenaba "La historia Oficial." Dirigida por Luis Puenzo y protagonizada por Norma Aleandro, Hugo Arana, Chunchuna Villafañe y Héctor Alterio, la película está ambientada en el ocaso del "Proceso de Reorganización Nacional" y narra la historia de Alicia Marnet, una profesora de Historia casada con un empresario cómplice de la dictadura, que empieza a sospechar que su hija adoptiva, Gaby, es hija de desaparecidos: "lo que escribimos y filmamos en ´La Historia Oficial´ eran cosas que se sabían, si no, no las habríamos sabido nosotros.Alicia era profesora de Historia y, al mismo tiempo, había elegido no saber. Pero el encuentro con Ana, la amiga exiliada que regresa al país, despierta su necesidad de saber. Eso ocurrió en gran parte de la sociedad […] Los que no formaban parte del grupo con victimas cercanas, o no pertenecían al grupo de victimarios, de torturadores o asesinos, eso les permitía decir ´yo no tengo nada que ver con esto, a mí no me toca.´ La película fue apuntada conscientemente en ese sentido y no hacia quienes ya sabían" manifestó Puenzo en una entrevista. Cabe destacar que "La historia oficial" fue la primera película argentina en ganar un Premio Oscar.



