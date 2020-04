Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 03/abr/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 03/abr/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Deportivas

"NO ES LO IDEAL" Ignacio Arce, arquero de San Martín de Tucumán, sostuvo que "no sería ideal ascender sin jugar, porque sería bueno hacerlo con los hinchas en las tribunas", pero aclaró que si el torneo de la Primera Nacional se cancela "sería lógico" que suba su equipo ya que consideró que fue "el mejor en todo". El conjunto tucumano sumó hasta el momento 44 puntos y su notable campaña le permite liderar la Zona B (que también integra Villa Dálmine) y, además, la tabla general, por lo que sería beneficiado por cualquiera de los dos sistemas de definición que analizan los dirigentes para resolver los ascensos si el torneo no puede reanudarse para completar la temporada. "No sería ideal ascender sin jugar, pero está claro que fuimos los mejores en todo: el equipo con mayor puntaje y el de mejor eficacia en el torneo", indicó el arquero. "Conseguir el objetivo buscado es lindo y se disfruta, pero mejor sería hacerlo con los hinchas en las tribunas", agregó. Finalmente, Arce pidió a los dirigentes que no programen los partidos de un día para el otro porque "se está jugando algo importante y se necesitarán al menos tres semanas para poner los planteles a punto nuevamente". GARAY DE ALTA El argentino Ezequiel Garay confirmó a través de sus redes sociales que se recuperó de coronavirus después de haber dado positivo a mediados de marzo, en medio de la recuperación de una rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió a principios de febrero.. El defensor del Valencia fue el primer futbolista en ser diagnosticado con la enfermedad en España y uno de cuatro futbolistas de nuestro país en dar positivo. Los otros fueron Paulo Dybala (Juventus de Italia), Germán Pezzella (Fiorentina de Italia) y Matías Vargas (Espanyol de Barcelona). TOKIO 2020: NUEVAS FECHAS Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ya tienen nuevas fechas para celebrarse en 2021: la cita aplazada por causa de la pandemia del nuevo coronavirus se desarrollará del 23 de julio al 8 de agosto del próximo año. Los Juegos Paralímpicos también tienen su nueva fecha establecida: comenzarán el 24 de agosto y terminarán el 5 de septiembre de 2021. El presidente del comité organizador de Tokio 2020, Yoshiro Mori, apuntó que las nuevas fechas se acordaron junto al presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, después de una llamada telefónica. MOTO GP: MÁS CANCELACIONES El Moto GP confirmó que la cita en Le Mans (Francia) que estaba prevista para el 17 de mayo, fue postergada. Así, hasta el momento, la categoría acumula una carrera suspendida y cinco aplazadas. En Qatar, el Moto GP no pudo correr por las restricciones que había para entrar al país y sólo pudieron hacer la fecha Moto 2 y 3, que ya se encontraban allí tras finalizar sus test de pretemporada. En tanto, las competencias en Tailandia, Austin, Termas de Río Hondo, Jerez de la Frontera y Francia fueron pospuestas (en nuestro país se correría el 22 de noviembre). Tentativamente, el calendario podría arrancar el 31 de mayo en Mugello, Italia, aunque parece improbable por la crítica situación sanitaria que vive la nación.



