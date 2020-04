Solo el operativo de seguridad coordinado por el Municipio evitó un escenario peor. La fila del Banco Nación daba vuelta la manzana entera. Esa sucursal fue la que mayor operaciones registró. Apuntan contra el Banco Central y la Anses. El retorno a los bancos terminó siendo una jornada de caos y reproches. En Campana, las filas de jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales por momentos se extendieron más de 350 metros. Solo el operativo de seguridad, coordinado por el Municipio, evitó que la situación en el centro desbordara. El Gobierno nacional dispuso la apertura de los bancos, cerrados desde que se decretó la cuarentena, para que pudieran cobrar el amplio universo de los "sin débito": jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo. A esta población se sumó aquellos inscriptos para recibir la asignación de emergencia de $10 mil. La amplia oferta de cobro, sumada a la necesidad de contar con efectivo después de dos semanas sin acceso a una ventanilla bancaria, ocasionó que en algunos distritos las colas comenzaran a formarse la noche del jueves y que el viernes, antes incluso del horario de apertura, se extendieran varias cuadras. Y Campana no fue la excepción. La sucursal más congestionada resultó ser la del Banco Nación, cuya fila circunvalaba toda la manzana. En tanto, la del cajero automático llegaba por Becerra hasta San Martín. De acuerdo a un relevamiento que realizó La Bancaria y al que accedió La Auténtica Defensa, allí se realizaron un promedio de 160 operaciones por caja, representando un verdadero cuello de botella. En el conteo de operaciones por ventanilla le siguió el Banco Provincia, donde la fila también era extensa, con una media de 50; y el Banco Macro, uno de los pocos privados que pagan a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Cada caja de la entidad del empresario Jorge Brito registró cerca de 40 operaciones a lo largo del viernes. Si la situación no desbordó el centro fue en gran medida gracias al operativo de seguridad y asistencia desplegado por el Municipio. El jueves por la noche, se había informado que las veredas de la Rocca y los cajeros automáticos habían sido desinfectados y que la Dirección General de Tránsito y Transporte cortaría con vallas de 10 a 15 la principal arteria de la ciudad desde la plaza Eduardo Costa hasta la estación de ferrocarril. En tanto, este viernes Policía Bonaerense, Defensa Civil, Tránsito y Cruz Roja custodiaron el paseo de bancos y brindaron acompañamiento a los vecinos que integraban las interminables colas. También colaboraron las brigadas K9 y Emergencias y Desastres Argentina (EDA). Ante las imágenes de caos que llegaban desde los distritos más poblados del país, diversos referentes del Gobierno debieron dar explicaciones. El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, reconoció que tamaña afluencia de gente a los bancos "no se esperaba" y admitió que la situación "desbordó" a las autoridades. "Venimos insistiendo hace rato. El 70 por ciento de las personas que fueron a cobrar hoy tienen una tarjeta de débito. Venimos insistiendo con que hay 35 mil bocas de las cuales se puede retirar dinero sin ser sucursales bancarias, pero no hemos tenido éxito y la gente decidió ir a retirar el dinero a través de la sucursal bancaria", expresó el funcionario, quien reveló que el presidente Alberto Fernández lo llamó "enojado". Por otra parte, el titular de la Anses, Alejandro Vanoli, fue apuntado por no desdoblar las fechas de cobro, que se acumularon luego de dos semanas sin actividad en los bancos y con la gente sedienta de efectivo. "Evidentemente hay mucha gente con necesidad de hacer operaciones. Es un delicado equilibrio entre estas necesidades y los cuidados que hay que tomar (por el coronavirus)", expresó. En las redes sociales la indignación por ver a los jubilados descompensarse en plena vía pública después de horas de espera se mezcló con la preocupación ante una eventual multiplicación de los contagios en las veredas hacinadas de personas. "En las colas había adultos mayores y, a su vez, personas cobrando la Asignación Universal por Hijo (AUH). Es evidente que con esto no le hemos hecho ningún favor a la cuarentena", explicó a Clarín el infectólogo Eduardo López. De todas maneras, dijo que no se tiró por la borda todos los días de aislamiento previos. NUEVAS MEDIDAS El Banco Central de la República Argentina dispuso que las sucursales bancarias atenderán a partir del sábado 4 de abril, ampliando sus horarios de 10 a 17 horas, exclusivamente a jubilados y pensionados por ventanilla con DNI terminados según el siguiente cronograma: Pendientes de cobro del mes de marzo y jubilaciones no contributivas Sábado 4 de abril - 0 y 1 Domingo 5 de abril - 2 y 3 Lunes 6 de abril - 4 y 5 Martes 7 de abril - 6, 7, 8 y 9 Beneficios correspondientes al mes de abril Lunes 6 de abril - 4 y 5 Pensiones no contributivas Martes 7 de abril - 6, 7, 8 y 9 Pensiones no contributivas Miércoles 8 de abril - 0 Jubilaciones y Pensiones contributivas menores a 17.859 pesos Y a partir del lunes 13 de abril, se continua con el cronograma anunciado por ANSES.

Hoy seguirá el operativo de seguridad montado por el municipio para acompañar a los vecinos que decidan concurrir a las entidades bancarias.





Desde muy temprano la gente comenzó a hacer cola en la puerta del banco Nación





El operativo coordinado por el Municipio se articuló entre Policía, Defensa Civil, Tránsito y Cruz Roja y ayudó a ordenar la gran cantidad de gente. CONTINÚARÁ HOY EL OPERATIVO MUNICIPAL El Municipio continuará con los operativos policiales y de tránsito en la avenida Rocca montados hoy viernes. "A partir de esta medida, el fin de semana mantendremos el mismo operativo de saturación policial y corte de la avenida Rocca, desde Güemes a las estación de trenes", informaron desde la Secretaría de Seguridad. El jueves -previendo que en la jornada de hoy se iban a acercar muchos vecinos a percibir sus haberes- también se realizaron operativos de desinfección en toda la zona, incluyendo los cajeros. Desde el Municipio solicitaron a los vecinos continuar cumpliendo con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, evitando circular por la ciudad. "Es muy importante que, en la medida de las posibilidades, solo concurra el beneficiario a cobrar, ya que la medida más efectiva para combatir el Coronavirus es quedarse en casa", enfatizaron. #Dato colaborando con los operativos de #CuarentenaObligatoria Policía Motorizada con base en San Nicolás, K9 Emergencias y Desastres, el Cuerpo Especial de la EDA junto a Defensa Civil de #Campana, en ocasiones el grupo de Cruz Roja asiste llevando café caliente pic.twitter.com/xUC5WJ45mZ — Daniel Trila (@dantrila) April 3, 2020 #Adelanto “Los bancos abrirán sábado y domingo para completar los pagos que están pendientes”, informó hace instantes Sergio Palazzo, secretario general de “La Bancaria”. En nuestra ciudad, hay largas colas en los bancos del centro. A tener paciencia y respetar las distancias pic.twitter.com/UdK1to2rxa — Magui Felizia (@mawifelizia) April 3, 2020

En plena cuarentena:

La reapertura de los bancos fue un caos y expuso a cientos de campanenses

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar