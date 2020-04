Más de "Locales - Deportes" en Edición del sábado, 04/abr/2020. Más de "Locales - Deportes" en Edición del sábado, 04/abr/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Campanenses de Primera:

El delantero campanense Diego Dorregaray se encuentra en Ecuador, el país sudamericano con mayor número de contagios y muertes per cápita por coronavirus. "En Ambato está todo un poco más tranquilo", aclara sobre la ciudad de su equipo, Técnico Universitario, actual líder de la Serie A de la Liga Pro de Ecuador. El delantero campanense Diego Dorregaray (27 años) está viviendo su segunda experiencia en la Primera División de Ecuador. La primera fue en Guayaquil City y la segunda, tras una temporada en Defensores de Belgrano en la Primera Nacional de nuestro país, la está desarrollando actualmente en Técnico Universitario, de la ciudad de Ambato. Desde allí sigue atentamente todo lo que está aconteciendo en Ecuador en plena expansión del coronavirus. Y especialmente lo que sucede en Guayaquil, ciudad en la que supo vivir anteriormente y que hoy se encuentra totalmente desbordada por los efectos de la pandemia. "De Guayaquil llegan noticias muy feas, muy tristes. La están pasando muy mal. Llegan imágenes muy fuertes, de gente que tiene a familiares muertos dentro de su casa, tapados con sábanas, sin poder lograr que los recojan", cuenta "Fonito" en diálogo con La Auténtica Defensa. Guayaquil es la segunda ciudad de Ecuador, solo por detrás de la capital Quito. Cuenta con más de 2,5 millones de habitantes y los reportes actuales señalan que su sistema sanitario está colapsado y que las casas funerarias no están funcionando a raíz de la expansión del coronavirus y sus consecuencias. Según datos del Coronavirus Resource Center de la Johns Hopkins University, Ecuador es el país con mayor número de contagios y muertos per cápita en Sudamérica, aún cuando las cifras ecuatorianas no están del todo claras. "Acá en Ambato está todo un poco más tranquilo, aunque también hay casos positivos y fallecidos. Gracias a Dios estamos bien, en casa, encerrados, tratando de no salir", aclara Dorregaray, quien comparte estos días junto a su pareja Verónica. "Al principio estábamos en un departamento, pero me mudé porque no me gusta el encierro que me generan. Por suerte ahora estamos en una casa bastante amplia", agrega. En estos días de parate futbolístico y tanta convulsión, Diego y Verónica están atravesando, además, un momento muy particular: esperan para finales de julio a su primer hijo. "Espero que se solucione todo rápido, porque si no voy a empezar a volverme loco", cuenta el campanense al respecto, con la incertidumbre que la situación actual genera. Incluso, la pareja todavía no tiene claro dónde será el parto. "Estamos viendo ese tema. Con Vero ya hablamos algo, pero no está nada definido. Puede ser que nazca acá en Ecuador, pero también puede pasar que si se abren los aeropuertos lo tengamos allá en Argentina. Esto va cambiando día a día, así que no podemos planificar mucho por ahora", explica "Fonito". En cuanto a lo estrictamente deportivo, el parate tomó a Dorregaray y a su equipo en un gran momento: Técnico Universitario sorprendió con su arranque de campeonato en la Serie A de la Liga Pro y es el líder del certamen con 11 puntos en cinco fechas (tres victorias y dos empates), superando por dos unidades a la Liga Deportiva Universitaria de Quito y por tres a Universidad Católica. En este inicio, un agónico cabezazo del delantero campanense le permitió al "Rodillo Rojo" salvar su invicto en la cuarta fecha, cuando igualaron 1-1 con Mushuc Runa. En el festejo de ese importante gol, "Fonito" escondió la pelota debajo de su remera para simbolizar la panza de embarazada: "Fue una dedicatoria para mi señora, que me lo había pedido", contó. Luego, el 13 de marzo, Técnico Universitario venció 3-1 a Liga de Portoviejo para treparse a lo más alto de la tabla de posiciones, en lo que fue el último partido del equipo antes de parate que impuso la expansión del coronavirus. "Arrancamos bien, pero tampoco es que nos sorprendió totalmente, porque el año pasado ya habíamos terminado muy bien. El parate nos tomó en este momento, pero son cosas que pasan. Primero está la salud y después lo deportivo", asegura Diego sin dudar. "Ahora llevamos tres semanas de cuarentena. El profe nos da un plan de entrenamientos y yo trato de hacer ejercicio tanto a la mañana como a la tarde. Son cosas que nos manda el cuerpo técnico, videos inclusive. También hacemos videollamadas", detalla Dorregaray sobre el transcurrir de estos días.

Diego y Verónica están cumpliendo con la cuarentena en su casa en Ambato. El mate, un aliado infaltable. En el plano individual, el campanense no comenzó como titular en el equipo, aunque ha ingresado desde el banco en las cinco presentaciones de Técnico Universitario. Y ante Mushuc Runa se dio el gusto de gritar un gol muy valioso. "En lo personal andaba bien. El año pasado arranqué muy bien y terminé muy bien. Y acá estoy: peléandola siempre. Se han sumado varios extranjeros al plantel. El fútbol se trata de pelearla siempre, de no relajarse. Me siento bien y como todo delantero vivo del gol, así que siempre esperando convertir para que me vaya bien a mí y, sobre todo, al equipo", remarca. El campeonato de la Liga Pro comenzó a mediados de febrero y la primera rueda tenía el 31 de mayo como fecha de finalización. Luego, la segunda rueda estaba pautada para iniciar el 2 de agosto. Pero, por el coronavirus, todavía no hay precisiones sobre los que sucederá con los plazos estipulados. "Por ahora no sabemos cómo va a seguir el campeonato. Hasta el momento no hay información al respecto. Hay muchas dudas. No sabemos qué es lo que va a pasar en adelante. Algunos quieren seguir, otros no", comenta Diego, quien tiene contrato vigente hasta junio. Por ello, para la segunda rueda debería renovar en caso de seguir en Técnico Universitario: "Todavía es muy temprano para empezar a negociar. Pero puede ser que me llamen mañana o el más que viene. Pero falta mucho. Desde que llegué hice las cosas bien y eso me da tranquilidad", señala. "Ambato es una ciudad tranquila. Mi señora dice que como Campana, pero a mí no me parece que sea así. Es lindo, tiene sus lugares para ir a pasear. Es tranquila, pero linda a la vez", grafica sobre la ciudad en la que se encuentra Técnico Universitario. "Y acá la gente es muy futbolera; eso está bueno. Se prendieron mucho con este gran arranque que tuvimos, la cancha se llena y eso motiva al jugador y a la institución", agrega. Lo que no resulta motivador para "Fonito" son estos días sin entrenamientos, sin competencia y sin posibilidades de distraerse más allá de los límites de su casa. "Mi señora cocina, le gusta mucho, así que la ayudo, tratando siempre de ocupar el tiempo, porque si no voy a volverme loco y empezar a caminar por las paredes, je... También trato de cortar el día con la siesta", explica sobre estos días de encierro. "Quiero que esto se termine lo más rápido posible", agrega, pero con conciencia sobre lo que está sucediendo: "Yo estoy esperando familia, pero hay gente que la está pasando realmente mal. Tengo amigos y compañeros en Guayaquil que están muy complicados, con mucho miedo. Veo cosas en las redes sociales que son muy tristes". Quizás por ello, en el final de la charla no duda en dejar su mensaje para nuestro país y nuestra ciudad en particular: "Les pido a todos que se cuiden, que traten de no salir a la calle, porque no es joda esto. Acá en Ecuador se está viviendo de manera dramática, con situaciones muy fuertes. Quedándonos en casa colaboramos un montón y está bueno que todos aportemos nuestra parte para ayudarnos a superar este feo momento".





Dorregaray marcó un gol en la actual Serie A. Y el festejo fue para Verónica: Esperan su primer hijo para finales de julio. "Uno siempre trata de seguir mejorando" Dorregaray nació el 9 de mayo de 1992 en nuestra ciudad. Y tras pasar por las divisiones inferiores de Boca Juniors y Estudiantes de La Plata, su debut en Primera División se dio en Puerto Nuevo en la temporada 2009/10. Y desde allí comenzó una ascendente carrera. Primero pasó a Sportivo Barracas en 2015 (con el Arrabalero logró el ascenso a la Primera C) y posteriormente llegó a Atlanta (Primera B Metropolitana) en 2016. Sus 11 goles en el Bohemio le permitieron tener su primera experiencia en Ecuador, en el Guayaquil City (2017/18). Luego regresó al país para disputar una temporada en la Primera Nacional con Defensores de Belgrano (2018/19), antes de regresar nuevamente a Ecuador para sumarse a su actual equipo, Técnico Universitario. "Muchos jugadores argentinos buscan salir al extranjero para mejorar distintos aspectos, porque, por lo general, se mejora en calidad de vida y también en lo económico. Y, además, en lo futbolístico es un desafío jugar en la Primera División. Yo acá hice las cosas bien, me hice un nombre y eso me abre muchas puertas. Uno siempre trata de seguir mejorando, tanto en lo deportivo como en lo económico", comentó "Fonito" sobre su decisión de seguir su carrera en el extranjero.

Fonito en acción. El campanense había terminado muy bien el 2019 y en el arranque de este 2020, su equipo lidera la serie a de Ecuador.

