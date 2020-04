Fox destacó la intervinculación de los efectores de salud en Campana

Se trata del director médico de la clínica del UOM. "Acá somos todos uno", señaló en conferencia de prensa para presentar el "triage" transitorio montado sobre la calle Belgrano, frente al nosocomio. "Los efectores estatales y privados funcionarán en red, de manera tal que si la capacidad de internación está agotada en un lugar, se pueda disponer de una cama inmediatamente en otro. En ese sentido, quiero destacar que las autoridades de Campana, pre-cozmente, han intervin-culado a los efectores de salud y existe una referencia y una contrarreferencia recíproca en cuanto a los informes que recibimos, y al seguimiento de los casos que vayamos atendiendo", e incluso no descartó que esa modalidad se implemente con la ciudad vecina de Zárate, entre los hospitales Virgen del Carmen y San José. Las declaraciones pertenecen al Dr. Eduardo Fox, reconocido político y pediatra zarateño quien actualmente es director médico del Sanatorio Vandor de la UOM, y en conferencia de prensa, ayer por la mañana brindó mayores precisiones sobre los 3 contenedores sanitarios que fueron montados sobre la calle Belgrano, frente al nosocomio metalúrgico. En ese sentido, destacó que el secretario general de la UOM Campana Zárate, Abel Furlán, "está permanentemente en contacto con nosotros, averiguando las necesidades, priorizando recursos, y de hecho la obtención de estos módulos sanitarios fue a través de una gestión de él"; y comentó que estarán en funcionamiento a más tardar este martes, dado que falta un cuarto contenedor destinado a sanitarios. Concretamente, se trata de un "triage" transitorio y externo al edificio, donde se recibirá a los pacientes y se los clasificará entre sospechosos de estar contagiados con el virus de los que no. "Ahora el protocolo cambió, y hay que descartar el coronavirus en toda patología sospechosa como primera medida", dijo, y comentó que ya está prevista la "circulación adecuada de los pacientes, por vías separadas, donde al sospechado se lo lleva a una habitación especial donde se le tomarán las muestras, y luego es internado en un sector apartado, a la espera del resultado de los análisis y con un tratamiento preventivo adecuado".

“Ahora el protocolo cambió, y hay que descartar el coronavirus en toda patología sospechosa como primera medida", recordó el Dr. Fox ayer. EL HOSPITAL DE ZÁRATE NECESITA 60 RESPIRADORES Según explicó el Dr. Fox, actualmente el Hospital Zonal de Zárate, que es provincial, cuenta con 10 respiradores, y de acuerdo a la demanda de pacientes esperada, se necesitan 60 más. En ese sentido, también comentó que el hospital cuenta con la cantidad de bocas necesarias para instalar los 50 restantes. El comentario lo hizo a que Fox es también el presidente de la Fundación de ese nosocomio e instó a las empresas que están pensando en donar, lo hagan lo antes posible. "No hace falta donar el equipo propiamente dicho, existen cuentas específicas para eso donde se puede depositar el dinero". También explicó que actualmente la demanda de respiradores de fabricación nacional está saturada, y "posiblemente haya que importarlos. Un respirador que funcione bien, cuesta unos $85 mil. Pero hay de menor precio también. Además, si nos depositan el dinero, podremos comprar en cantidad y así pelear el precio", concluyó.

Fox destacó la intervinculación de los efectores de salud en Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar