Respecto a lo sucedido ayer, Georgina López, delegada local del gremio La Bancaria, aseguró que en Campana "no hubo grandes aglomeraciones de clientes como en otros distritos de la provincia" y destacó que frente al enojo de la gente son "los trabajadores y el gremio los únicos que están dando la cara". "En Campana, la realidad es que no hubo grandes aglomeraciones de clientes como en otros distritos de la provincia. Son pocos los bancos bocas de pago directo de Anses. Y el mayor cuello de botella fue el Banco Nación", comentó la delegada, una de las integrantes de la Mesa de Mujeres Sindicalistas de Campana. López señaló que parte de las filas la constituían personas que fueron a los cajeros automáticos cuando "siempre se les pide que no concurran en horario de atención al público". Sin embargo, añadió, es una costumbre porque temen quedarse sin dinero. Por otro lado, frente a la críticas que el sector bancario recibió a lo largo de toda la jornada, la gremialista recordó que "los trabajadores y trabajadoras, junto al cuerpo de delegados y (el secretario general) Sergio Palazzo, son los que están dando la cara en cada distrito, mientras los dueños de los bancos no salen a aclarar por qué solo hay dos o tres que aceptan a jubilados". "Si todos los bancos fuesen solidarios para recibir a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales, esto no hubiese pasado", recalcó López, quien indicó que los bancarios se están exponiendo a la pandemia "igual que los empleados esenciales". Y desmintió que el presidente esté enojado con su secretario general y La Bancaria. "Alberto le agradeció a Sergio todo lo que trabajadores y trabajadoras estamos haciendo, poniéndole el hombro a la situación para ayudar a la sociedad".

Georgina López, delegada local del gremio La Bancaria



"Los trabajadores y el gremio somos los únicos que damos la cara"

