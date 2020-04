Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. TELEFONO PARA A.T.E. "Es en la calle Iriarte entre Castilla y Beruti. El sindicato de ATE está acatando la cuarentena, razón por la cual no viene nadie el lugar está abandonado; hay ratas, cucarachas y la pileta de natación tiene el agua re podrida. Así se llena de mosquitos y cómo nos cuidamos del Dengue. Hay 5 niños pegados a esta casa. Ya vino Defensa Civil pero no pueden entrar, necesito que algún responsable se acerque" muestra Ángela. CORREO DE LECTORES Me dirigo al Director de La Auténtica Defensa para publicar lo siguiente: Soy una vecina del barrio Los Pioneros. En estos tiempos, nos sentimos olvidados completamente por todo, no nos cortan el pasto, no retiran jamás las ramas ni limpian las zanjas, ni terminan de mejorar las calles, que ya de por si deberían estar asfaltadas. Todo es un abandono total, les ruego publiquen nuestros reclamos, ya que con el CEMAV, solo acumulamos números de reclamos que nunca son solucionados Karina Bassani D.N.I. 21.711.459 Rucci 440 - Los Pioneros

4 de Abril de 2020:

Quejas Vecinales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar