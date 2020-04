Me dirigo al Director de La Auténtica Defensa para publicar lo siguiente: Soy una vecina del barrio Los Pioneros. En estos tiempos, nos sentimos olvidados completamente por todo, no nos cortan el pasto, no retiran jamás las ramas ni limpian las zanjas, ni terminan de mejorar las calles, que ya de por si deberían estar asfaltadas. Todo es un abandono total, les ruego publiquen nuestros reclamos, ya que con el CEMAV, solo acumulamos números de reclamos que nunca son solucionados Karina Bassani D.N.I. 21.711.459 Rucci 440 - Los Pioneros



Correo de Lectores

Por Karina Bassani

