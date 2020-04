Tanto el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia cómo el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas, son conmemoraciones que forman parte de un mismo proceso: la última dictaduracívico-eclesiástico-militar. En tiempos de aislamiento preventivo y obligatorio para evitar la propagación del coronavirus, tanto el 24 de marzo como el 2 de abril se transitaron de manera distinta, aunque con el espíritu de siempre. El mundo se encuentra paralizado, los días de aislamiento se suceden, y son múltiples las estrategias que desarrollamos para poder sobrellevar estos tiempos realmente difíciles. Para quienes amamos la música, encontramos en ella el mejor de los bálsamos… Mientras tanto, vamos tachando los días en el calendario, de los cuales se desprenden fechas muy significativas para los argentinos. Fechas que tienen que ver con nuestra historia reciente, la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, la cual dejó un saldo de 30.000 desaparecidos, y la Guerra de Malvinas, que en ese mismo marco se cobró la vida de 649 soldados solamente en combate. Fueron épocas muy duras para la Argentina, eso lo estudié años más tarde, al transitar la vida escolar, ya que nací juntamente en febrero de 1982. "Luchando por el metal" se denomina el primer larga duración de la banda que fue punta de lanza en Argentina en lo que ha heavy metal propiamente dicho se refiere. Disco que vio la luz en 1983, y que a través de la lírica de sus canciones denunció a la dictadura de una manera radical y profunda como hasta ese momento ningún grupo por estas latitudes se había animado a hacerlo. De esa manera, se encendía el potente motor de V8 con canciones como "Brigadas metálicas", "Momento de luchar" o "Destrucción", diferenciándose del movimiento hippie conformista de la época y, a la vez, protestando por la situación que se encontraba transitando la Argentina de aquel momento. "Torturador", es un tema de ese primer disco, el cual se constituye en una denuncia, con eufemismos, a los tormentos físicos y psicológicos que se practicaban día y noche contra cualquiera que era calificado como "subversivo" por los militares. Ya se murió el molar / Sucumbe tu voluntad / Tu desesperación /Te ayuda a enfrentarte / A ese profesional / De la tortura bucal / De la sutil inyección / Escuchar y escuchar / Toda su simple versión / Tu temor, tu dolor / No importan a un profesional / Y sus años de facultad / Y sus años de aprender, conmigo / Abrir la boca / No ver nada en la luz / Y un gotear de terror / Madre del dentista / Y la parrilla, un triste principiante / Confesá, ¿Cual pasta dental es la que usás? / ¿Quién te la dio? / ¿Quién te la vendió? / No es un tipo normal / Lo voy a mandar a buscar / No sabe de belleza dental. Más tarde, en 1985 se edita "Un paso más en la batalla", segundo disco de V8.La banda ya más madura, se despachó con temas como el que abre la placa: "Deseando destruir y matar", que describe el horror de Malvinas desde el lugar del ex combatiente y esboza una reflexión crítica al final sobre aquellos que provocan las guerras. Alberto Zamarbide en voz, Ricardo Iorio en bajo, Osvaldo Civile en guitara y Gustavo Rowek en batería fueron los artífices de esta genialidad que fue el V8 de los primeros dos discos. A través de gemas como las referidas en esta breve reflexión, es que el heavy metal repudió desde su génesis al golpe de Estado, a la vez que reivindicó a los héroes que fueron enviados a la guerra en aquella maniobra militar, último manotazo de abogados de una dictadura que se encontraba en decadencia. Tiempo después vendrían los cambios de formaciones, la conversión al cristianismo de parte de los integrantes de la banda, el último disco denominado: "El fin de los inicuos" en el que se exploraron temáticas espirituales. Llegaría la disolución de V8, el nacimiento de las bandas que se desprendieron: Rata Blanca, Horcas, Hermética y Logos, y nacería la leyenda… Gracias a V8 que fue la piedra angular del heavy metal argentino, serían muchas las bandas que desde ese momento y hasta el día de hoy, en esa misma línea le siguieron gritando a la dictadura: ¡Nunca más! 38 años después de esa absurda guerra, me encuentro aislado en casa, dado que en el escenario actual también estamos en combate. Sin embargo, en esta oportunidad no es una guerra contra sangre y carne, sino contra un enemigo invisible: el coronavirus… y yo con los discos de V8 en mis manos… aquellos que descubrí en mi adolescencia, mucho tiempo después de que fueran editados, y que hasta el día de hoy me acompañan… Dando un paso más en la batalla… Luchando por el metal…

Matías Martínez Reina junto a Gustavo Rowek (V8 y Rata Blanca), autor del tema "Destrucción", himno del heavy metal argentino.



Reflexiones en tiempos de cuarentena:

El Metal, el Terrorismo de Estado y la Guerra de Malvinas

