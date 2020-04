José Abel Perdomo

Tradicionalmente el imaginario de la clase media y media-alta señala a los pobres como los causantes de casi todos sus males. Esos vagos acostumbrados a vivir del estado, muchos los apodan "choriplaneros", han condenado a los "buenos ciudadanos" a pagar impuestos más caros que en cualquier país "normal" y a la inseguridad. Sin embargo lo que más preocupa y asusta a todos en la actualidad es esta pandemia ocasionada por el coronavirus en su variedad covid-19 que no respeta pelo ni marca y afecta a la totalidad de la sociedad de una u otra manera ya sea por la posibilidad de contagio en sí o por las limitaciones que nos impone la necesaria cuarentena que intenta acotar esa posibilidad. Lo novedoso de esta pandemia es que son las clases media y alta que por ser los únicos que al viajar al exterior trajeron el virus a nuestro país iniciando la contaminación masiva que naturalmente incluye a los más humildes. A los más pobres no solamente los hemos condenado al hambre y a vivir en condiciones muy poco dignas sino que ahora corren peligro cierto de infectarse y además están en las peores condiciones para soportar la enfermedad y la cuarentena. Realmente las condiciones de precariedad y hacinamiento en que viven los sectores más postergados de nuestra sociedad indican que si el virus ingresa en esos barrios puede hacer verdaderos desastres por lo que el gobierno está haciendo esfuerzos descomunales para lograr que sus habitantes no tengan que salir de sus comunidades. Tanto es así que el gobierno cambió para estos casos la consigna "quedate en tu casa" por "quedate en tu barrio" y no por temor a que sus habitantes contagien sino por el contrario para no ser contagiados por quienes no viven en esos lugares. Ante la altísima aprobación que el gobierno tiene por la manera como está manejando la pandemia un sector de Cambiemos, el más recalcitrante, inició una campaña con cacerolazos desde los balcones para que la llamada clase política se reduzca sus sueldos que sin dudas tiene un gran valor simbólico pero que es a todas luces económicamente inocuo por el monto de significa esa reducción. Curiosamente la incalificable Lilita Carrió y el sector que todavía le responde se declararon en contra de esa campaña que por cierto obtuvo una adhesión mucho menor a la esperada por sus promotores. El discurso antipolítica nunca duerme, a veces está agazapado y camuflado. Los grandes grupos económicos con incalculables fortunas globalizadas comenzaron a poner en práctica aquello de que toda crisis es una oportunidad. Es que si llegaron a amasar semejantes magnitudes patrimoniales no ha sido precisamente por su solidaridad social y además están acostumbrados a imponer su poder a capa y espada, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Así es que en medio de la pandemia de la cual el mundo no tiene memoria pretenden marcarle la cancha al gobierno. Es el caso de Techint de la familia Rocca que despidió a 1.450 empleados y el grupo Mirgor del "amigo del alma" de Mauricio Macri, Nicolás "Nicky" Caputo quien hizo otro tanto con 740 trabajadores, ambos aduciendo la falta de ventas, si bien tan perversas decisiones fueron neutralizadas por un decreto del Poder Ejecutivo quedó muy claro que para ellos la patria son ellos y sólo ellos. Resulta altamente provocativo que Techint se jacte de estar ayudando al gobierno italiano mientras pretende despedir a trabajadores argentinos cuando la pandemia es la misma en ambas repúblicas. Esperemos que más temprano que tarde se de vuelta la taba culera. Por ahora la taba está en el aire.

Opinión:

La taba está en el aire

Por José Abel Perdomo

