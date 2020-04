Olga García

Ante la terrible crisis inesperada que provoca el coronavirus la actitud del gobierno es fortalecer al Estado para proteger a la sociedad. Las circunstancias que vivimos nos llevan a reflexionar sobre el papel del Estado. La situación internacional es grave y la deuda argentina pasó a ser un detalle no esencial. La actividad especulativa es destruida por la crisis y habrá quiebras. Los países en desarrollo tomarán decisiones esenciales para activar su economía sin destinar las reservas a pagos de deudas e intereses. China, EEUU y la Unión Europea vivirán un período de redefinición de su función a nivel mundial. Argentina está tomando medidas que implican un replanteo del papel del Estado, apoyo a los monotributistas, a las empleadas domésticas, a los laburantes en negro. El marco que vivimos exige dar prioridad a salvar vidas, a construir una estructura cuyo eje central es la supervivencia no de los poderosos inversores sino de los argentinos cuya situación económica sin apoyo estatal los condena a la muerte. Los países que solo priorizan la actividad económica del sector dominante incorporan la muerte de los desposeídos como un elemento que favorece el sostenimiento del nivel de ganancia. Alberto Fernández planteó claramente como es este momento: "Tenemos que preguntarnos si no tenemos que cambiar el sistema capitalista que se ha preocupado mucho más por lo financiero que por lo productivo. Hago un llamado a la condición humana. Algo debe cambiar." Vivimos un momento real que exige definiciones concretas que construyan caminos activos para el Estado a fin de mejorar el espacio a transitar en temas de salud y económicos. En salud hay un objetivo esencial que es evitar un porcentaje de mortalidad alto. No son sostenibles moralmente los criterios de beneficios económicos que no prioricen esa esencia.

El objetivo esencial es humano

