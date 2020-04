P U B L I C







Alejandra Dip





El Enlazador de Mundos es el enlace de los 2 mundos, el de la vida en el cuerpo y el del alma. Vida y muerte. Es 3era y 4ta dimensión en conexión. Saber que seguimos en permanente evolución en la tierra y en el cielo. Trabaja el desapego. Cierre de ciclo. DÍA 253 DEL AÑO MAGO 1. DÍA 1 DALI ,1ero DE LA PRIMER HEPTADA (ROJA) DE LA LUNA 10, PLANETARIA U Kin 6 Enlazador de mundos 6, autoguia. El Tono 6, es el ritmo de nuestro ser, cuerpo y alma, interno, externo. El equilibrio orgánico. La moderación de los deseos y las ambiciones. Es ver cómo esta nuestro cuerpo físico con sus debilidades y sus fortalezas, como lo cuidamos o lo desoímos. El Tono 6 rige el hombro derecho y si anda molestando la zona, o duele, quiere decir que no estamos escuchando lo que el cuerpo pide, y seguimos solo lo que nuestra cabeza programa independientemente de lo que el cuerpo necesita. Sería bueno que empecemos a respetar nuestros propios ritmos y no el ritmo que impone el sistema, porque no vamos a llegar a ningún lado si no valoramos y escuchamos los pedidos de nuestro envase en este mundo 3D. También afecta la zona del corazón, y la parte respiratoria cuando este tono esta fuera de eje. El Enlazador nos pide un cierre de ciclo, un cambio, una transformación. Vivir en momento presente, trabajando el desapego a todo nivel, desapego de lo material y también de personas o relaciones. Separándonos de todo lo que no sirve, lo que nos retrasa, lo que nos pesa ,lo que nos desconecta con el disfrute haciéndonos creer que todo o casi todo tiene que ser sufrido, difícil, remado, para que tenga valor. NOOOO, nada de eso, ¿quién dijo que tenemos que sufrir? Lo que tenemos es que aprender y sufrimos cuando no aprendemos, sufrimos cuando nos detenemos, sufrimos cuando nos aferramos, nos encaprichamos, cuando no soltamos. Cuanto de sufrimiento nos evitaríamos si aprendiéramos a soltar en tiempo y forma. Lo que paso, paso, lo que viene no lo sabemos, disfrutemos el hoy, el aquí y el ahora que es lo único que tenemos con certeza. El presente es un regalo, por eso a los regalos se los llama presentes. ¡Buen sábado para todos cerrando ciclos, comenzando nuevos y soltando, livianitos, livianitos de equipaje!! Esta Pandemia nos va a dejar un gran aprendizaje no suframos por los material, sepamos dale valor a lo importante que hoy por hoy es la vida y la gente que queremos. alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Mago 1:

Enlazador de Mundo 6 - Energía del Sábado 04/04/2020 - Onda Encantada del Dragón (Sincronario de 13 Lunas)

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar