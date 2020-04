Efemérides del día de la fecha: 4 de abril

DÍA INTERNACIONAL DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL PELIGRO DE LAS MINAS Y LA ASISTENCIA PARA LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS MINAS Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante la Resolución 60/97 en el año 2005, en este día se busca crear conciencia acerca del peligro que representan las minas para la seguridad e integridad de la sociedad, instar a la comunidad internacional a ayudar a localizar, destruir o neutralizar los campos minados y brindar la atención adecuada a todos aquellos afectados por estos aparatos explosivos. En el año 2016 el Papa Francisco manifestó su preocupación sobre este tema y recalcó la labor de las personas que desminan campos: "demasiadas personas siguen siendo asesinadas o mutiladas por estas terribles armas, y hombres y mujeres valientes arriesgan su vida para desminar los terrenos. ¡Renovemos, por favor, el compromiso por un mundo sin minas!" FALLECE MARTIN LUTHER KING Martin Luther King Jr. nació el 15 de enero del año 1929 en Atlanta, Estados Unidos. Hijo de un pastor bautista, creció en un ambiente marcado por el racismo y la hostilidad hacia los afroamericanos que delimitó su voluntad de lograr un mundo más equitativo sin recurrir a la violencia presenciada cotidianamente. Graduado de Sociólogo, Licenciado en Teología y Doctor en Filosofía, King fue nombrado pastor de la Iglesia bautista de la Avenida Dexter en el año 1954 pero su vida se vio sacudida cuando se enteró de que Rosa Parks, una costurera afroamericana que se negó a ceder su asiento a un hombre blanco, había sido arrestada; en respuesta a esta injusticia inició el boicot de los autobuses consiguiendo que la Corte Suprema de Justicia declarara ilegal la segregación racial en autobuses, escuelas, restaurantes y espacios públicos. No obstante, el racismo estaba tan arraigado en la sociedad norteamericana que la reacción ante tales hechos incrementaron la violencia hacia los afroamericanos y pusieron a King como un blanco para ataques. Cosa que no lo atemorizó ni detuvo de fundar la "Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano", un grupo pacifista que luchaba por los derechos civiles con la no violencia, en el año 1957 y a organizar marchas pacíficas por el derecho al voto y al trabajo de los afroamericanos y la desegregación racial. En Birmingham, Alabama, impulsó el denominado "Proyecto C" por el cual propuso protestar en lugares públicos realizando sentadas multitudinarias; las mismas fueron reprimidas violentamente suscitando el apoyo hacia King que había conseguido que se abrieran los espacios públicos para los afroamericanos: "utilizando la violencia, puedes matar al mentiroso, pero no a la mentira ni restablecer la verdad. Utilizando la violencia, puedes asesinar al rencoroso, pero no al odio. De hecho, la violencia hace crecer al odio." Más adelante, en el año 1963, llevó a cabo la "Marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad" en la cual dio su famoso discurso "I have a dream" en el que expresó su deseo de un país unido e igualitario: "sueño que un día, en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos, se puedan sentar juntos a la mesa de la hermandad." Al año siguiente recibió el Premio Nobel de la Paz. Además de su férrea oposición al racismo también protestó en contra de la Guerra de Vietnam y luchó por la justicia social. Fue asesinado en el año 1968 en Tennessee, Estados Unidos. ARGENTINA CAMPEÓN DE LA COPA AMÉRICA Un día como hoy en el año 1959, la Selección se consagraba campeón de la Copa América por doceavavez. Con un equipo conformado por Héctor Rubén Sosa, Juan José Pizzuti, Raúl Belén y Carlos Timoteo Griguol, el seleccionado tuvo una impecable actuación durante todo el torneo sucediéndose las victorias tras debutar con la goleada 6 a 1 frente a Chile. Inevitablemente la final fue contra Brasil, campeón del mundo del Mundial Suecia 1958, en "El Monumental" ante 85.000 personas; a pesar de que los brasileños jugaron con una delantera poderosa conformada por Didí, Valentim, Garrincha, Pelé y Zizinho no pudieron con los locales y tuvieron que conformarse con el empate 1 a 1 que le dio la victoria a sus rivales.



